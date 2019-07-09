Протоиерей Смирнов призвал россиян «научно» подходить к выбору супруга

Москва, 9 июля. Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Димитрий Смирнов призвал россиян «научно» подходить к выбору супруга.

Священник считает, что в 17-18 лет девушки еще «ничего не понимают» в семейной жизни, поэтому помогать с решением вопросов, связанных с браком, им должны родственники.

«Когда-то в России, как и во всех странах, это было общесемейное дело», — высказал он свое мнение в эфире телеканала «Спас».

Смирнов напомнил, что когда-то семья девушки «в четыре глаза смотрела на избранника, который сватается», решая, делать ли выбор в его пользу. Иногда, по его словам, доходило до того, что невесту раздевали, чтобы проверить ее непорочность.

«Немного деревенский, но научный подход», — заключил священник.

Как пишет «Ридус», позицию Смирнова поддержала сваха и телеведущая Роза Сябитова. Она указала, что речь идет о здоровье нации и будущем каждой отдельной девушки. Она заявила, что не призывает уходить в крайности, однако назвала «брак со справками» довольно неплохой идеей.

Согласно опубликованным Росстатом данным, большинство россиян вступают в брак в возрасте от 25 до 34 лет. Всего в прошлом году было зарегистрировано 893 тысяч браков, что на 156,6 тысячи меньше, чем годом ранее.

Как выяснили специалисты ВЦИОМ, почти 80% принявших в опросе россиян поддерживают официальную регистрацию отношений. 11% респондентов признались, что против регистрации брака ничего не имеют, но и обязательной эту процедуру не считают.

Ранее Смирнов в эфире радиостанции «Радонеж» заявил, что женщины «слабее умом», чем мужчины. Высказывание священника возмутило уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову. Омбудсмен напомнила Смирнову, что около 90% малого бизнеса ведут именно женщины, а за интеллектуальную часть отвечают педагоги, в подавляющем большинстве которые — женщины.