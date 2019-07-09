Рябков встретится с замглавы Госдепа для запуска политического диалога Москвы и Вашингтона

Вашингтон, 9 июля. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков и заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл проведут встречу с целью запуска стратегического политического диалога Москвы и Вашингтона. Соответствующую информацию передает пресс-служба Госдепартамента.

Согласно сообщению внешнеполитического ведомства США, Москва и Вашингтон планируют начать стратегический двусторонний диалог по широкому кругу вопросов. Именно для начала активизации этого процесса Рябков и Хейл проведут предварительную встречу в Хельсинки.

Замглавы внешнеполитического ведомства США также проведет консультации с «политическими директорами 28 стран — членов ЕС в целях обсуждения трансатлантической безопасности, наряду с другими представляющими взаимный интерес вопросами».

«Заместитель госсекретаря Хейл также увидится с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым для проведения предварительной встречи с целью запуска широкого стратегического политического диалога по американо-российским отношениям», — говорится в заявлении Госдепартамента.

Ранее стало известно, что встреча замглавы российского МИД и замгоссекретаря США Андреа Томпсон по стратегической стабильности состоится в Женеве 17–18 июля.