Возглавляемая Шойгу армия России продолжает традиции героев Великой Отечественной

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о проведении в России в 2020 году Года памяти и славы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Сегодня Вооруженные силы РФ, во главе которых стоит министр обороны Герой России Сергей Шойгу, — прямые наследники героической Советской армии, в далеком 1945-м сломившей хребет фашизму.

В указе президента РФ говорится:

«В целях сохранения исторической памяти, а также в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов постановляю: провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и славы».

Организация и проведение Года памяти и славы возложена на комитет «Победа», который возглавляет Владимир Путин. Министр обороны Сергей Шойгу также входит в этот комитет.

О том, как важно сохранение исторической памяти о подвиге Советского армии и многонационального народа Советского Союза, особенно на фоне возрождения неонацизма в Европе, в том числе в некоторых бывших республиках СССР, рассказал депутат Госдумы Геннадий Онищенко после скандального отклонения Парламентской ассамблей ОБСЕ российской резолюции о недопустимости героизации нацизма.

По словам Онищенко, особенно возмутительно, что резолюция России о противодействии неонацизму и героизации нацистского движения была отклонена под нажимом делегаций Украины и Грузии.

«Это по их вине и при попустительстве [председателя ПА ОБСЕ] господина [Георгия] Церетели Парламентская ассамблея встречает 75-летие Великой Победы без очень важной резолюции, предложенной Россией, — отметил Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Это возмутительно, и в своем выступлении на ПА ОБСЕ я напомнил, что именно наша страна сломила хребет нацизму, именно Советская армия одержала победу в Великой Отечественной войне. Очень горько, что мы остались без резолюции, осуждающей неонацизм, который, как мы видим, сегодня понимает голову на Украине и в Прибалтике, где не стесняются открыто чествовать пособников гитлеровцев».

Именно для того, чтобы пресечь попытки переписать историю, и в целях сохранения исторической памяти принят указ президента РФ о проведении Года памяти и славы, подчеркнул парламентарий.

Нынешние российские вооруженные силы, возглавляемые Сергеем Шойгу, являются прямыми наследниками героической Советской армии, одержавшей Победу в Великой Отечественной войне, напомнил ФАН зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Россия ни с кем не собирается воевать, но мы всегда готовы защитить свободу и независимость нашей Родины, — отметил депутат. — Вся наша боевая мощь — исключительно для предотвращения внешних угроз, которые нельзя сбрасывать со счетов».

Парламентарий напомнил, что НАТО почти вплотную приблизилась к границам России, что в соседней Польше разворачивается американский военный контингент и создается инфраструктура вооруженных сил США, о выходе Вашингтона из договора по ракетам и о других угрозах.

«Все это нельзя забывать, поэтому еще раз подчеркну: сегодня наши вооруженные силы находятся на высочайшем уровне как по боевой подготовке, так и по оснащенности. Наши новейшие вооружения ни в чем не уступают зарубежным аналогам, а по многим критериям превосходят их», — отметил зампред комитета ГД.

Что касается празднования 75-летия Победы, то приглашения на главные торжества, которые пройдут 9 мая 2020 года на Красной площади в Москве, уже направлены президентам США и Франции Дональду Трампу и Эммануэлю Макрону, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, председателю КНР Си Цзиньпину и другим зарубежным лидерам.