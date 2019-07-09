Лавров напомнил Киеву суть минских соглашений

Братислава, 9 июля. Россия напоминает, что сутью минских соглашений является прямой диалог Киева с Донецком и Луганском, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на неформальной встрече глав МИД ОБСЕ.

Лавров напомнил, что вмешательство во внутренние дела Украины пять лет назад спровоцировало государственный переворот в этой стране. В результате госпереворота к власти в Киеве пришли национал-радикалы, а на пространстве ОБСЕ разгорелся еще один конфликт — в Донбассе.

«Все эти пять лет конфликт не мог решаться из-за того, что режим [экс-президента Украины Петра] Порошенко категорически саботировал выполнение минских договоренностей», — отметил Лавров.

Глава МИД РФ пожелал нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому и новому правительству, которое будет сформировано после выборов в парламент, избавиться от наследия бывшей власти. Лавров подчеркнул, что в Москве внимательно следят за ситуаций в Киеве. Оттуда поступают противоречивые заявления, добавил российский министр.

«С одной стороны, они вроде бы говорят, что будут полностью выполнять минские договоренности, с другой, — что не будут вести прямой диалог с Донецком и Луганском. Это противоречие, потому что прямой диалог является сутью минских договоренностей», — заявил Лавров.

С 2014 года на юго-востоке Украины продолжается гражданская война. Киев начал силовую операцию против жителей некоторых регионов Донбасса — нынешних ДНР и ЛНР — которые отказались признать новое руководство страны, пришедшее к власти в результате госпереворота. Для урегулирования конфликта были приняты минские соглашения, которые определили шаги по деэскалации войны. Однако Киев отказывается от выполнения условий соглашения.

Ранее Лавров прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского подключить к переговорам по Донбассу США и Великобританию. Глава МИД РФ добавил, что он приветствует новые идеи по разрешению конфликта на Украине, однако они должны соответствовать утвержденным Совбезом ООН минским соглашениям.