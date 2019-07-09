Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Путин рассказал, кто стоит за антироссийскими настроениями в Грузии

667
0 Оставить комментарий

Путин рассказал, кто стоит за антироссийскими настроениями в Грузии

Екатеринбург, 9 июля. Антироссийские настроения в Грузии раздуваются теми людьми, которые не знают истории и в конечном итоге наносят вред республике, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства считает, что из уважения к грузинскому народу и ради сохранения отношений между Москвой и Тбилиси не стоит вводить ограничительные меры против Грузии.

Напомним, в июне в Грузии прошли массовые беспорядки, в которых пострадали сотни людей. Президент России подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям совершать полеты в республику. Решение вступило в силу 8 июля.

На днях грузинских журналист Георгий Габуния на федеральном канале республики «Рустави 2» грубо высказался в адрес президента РФ. Поступок журналиста возмутил грузин, и они в ночь на понедельник пришли к зданию редакции с требованием отстранить от работу Габунию и гендиректора канала. Позже стало известно, что журналиста отстранили от работы.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что Госдума России проголосовала за введение экономических мер против Грузии в связи с антироссийскими провокациями на территории республики. Нижняя палата парламента рекомендовала рассмотреть целесообразность мер и представить предложения главе государства. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил во вторник, что решение по санкциям против Тбилиси в данный момент не принято.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров