Путин рассказал, кто стоит за антироссийскими настроениями в Грузии

Екатеринбург, 9 июля. Антироссийские настроения в Грузии раздуваются теми людьми, которые не знают истории и в конечном итоге наносят вред республике, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства считает, что из уважения к грузинскому народу и ради сохранения отношений между Москвой и Тбилиси не стоит вводить ограничительные меры против Грузии.

Напомним, в июне в Грузии прошли массовые беспорядки, в которых пострадали сотни людей. Президент России подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям совершать полеты в республику. Решение вступило в силу 8 июля.

На днях грузинских журналист Георгий Габуния на федеральном канале республики «Рустави 2» грубо высказался в адрес президента РФ. Поступок журналиста возмутил грузин, и они в ночь на понедельник пришли к зданию редакции с требованием отстранить от работу Габунию и гендиректора канала. Позже стало известно, что журналиста отстранили от работы.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что Госдума России проголосовала за введение экономических мер против Грузии в связи с антироссийскими провокациями на территории республики. Нижняя палата парламента рекомендовала рассмотреть целесообразность мер и представить предложения главе государства. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил во вторник, что решение по санкциям против Тбилиси в данный момент не принято.