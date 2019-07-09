Алибасов рассказал, кому достанется все его имущество

Москва, 9 июля. Известный продюсер Бари Алибасов опроверг слухи о том, что он якобы лишил наследства единственного сына. На своей странице в Instagaram он написал, что все его имущество достанется Бари Алибасову — младшему.

«По интернету гуляет фальшивка, будто я лишил сына наследства из-за конфликта на телешоу! Чушь какая-то», — возмутился продюсер.

Алибасов сообщил, что сын был и остается его единственным наследником, и этот факт отражен в завещании продюсера. Алибасов-старший отметил, что между ним и его сыном иногда возникают конфликты, но ссоры никак не влияют на целостность семьи. По мнению продюсера, все его разногласия с Алибасовым-младшим преодолимы.

«По большей части я горжусь своим сыном. Очень прошу уважаемых журналистов учитывать мое мнение при написании публичных текстов», — написал Алибасов-старший.

Напомним, в начале июня продюсер группы «На-На» попал в больницу после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Медики диагностировали у Алибасова серьезный ожог пищевода, а также желудка и дыхательных путей.

17 июня продюсера выписали из больницы. После этого он дал интервью «Московскому комсомольцу». Когда корреспондент спросил Алибасова, как он относится к сообщениям о том, что сын продает права на интервью с ним телеканалам, продюсер ответил, что не собирается оставлять Алибасову-младшему свое имущество.

«Ну и пусть зарабатывает. Я ему сказал вчера, что лишаю его всего наследства. Отдам животным в приюты», — заявил Алибасов-старший.

Кроме того, ранее продюсер назвал своего сына «больным человеком» в эфире радио «Комсомольская правда».

«Я в больнице, а для него это пиар», — передает слова Алибасова-старшего KP.RU.

Отметим, что некоторые врачи не поверили в историю с отравлением продюсера. По мнению специалистов, получившего серьезный ожог пищевода Алибасова слишком быстро выписали из больницы. Чтобы развеять сомнения насчет своего отравления, продюсер опубликовал выписки из медицинской карты.