Москалькову возмутили слова протоиерея о «слабости ума» женщин

Москва, 9 июля. Заявление священника Димитрия Смирнова о «слабости» женского ума вызывает протест и недоумение. Об этом во вторник заявила журналистам уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

Омбудсмен напомнила священнику, что около 90% малого бизнеса ведут именно женщины, а за интеллектуальную часть отвечают педагоги, в подавляющем большинстве которые — женщины, сообщает «ФедералПресс».

«Это заявление вызывает чувство протеста и, конечно, недоумение», — возмутилась она.

Москалькова обратила внимание на то, что в правоохранительных органах, в частности среди следователей, более 50% сотрудников составляют женщины, подчеркнув, что интеллект прекрасной половины человечества заключается в том, чтобы «его не выпячивать», передает телеканал «360».

«Поэтому пусть господь простит ему его высказывание», — резюмировала Москалькова.

Напомним, в понедельник, 8 июля, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов в эфире радиостанции «Радонеж» заявил, что женщины «слабее умом», чем мужчины. В ответ на это психиатр-нарколог министерства здравоохранения Евгений Брюн сказал, что женщины отличаются от мужчин психологически, генетически, однако их нельзя сравнивать, поскольку женщины «другие». Позже, объясняя свое заявление, Смирнов сказал, что слабость ума женщин «не в том, что они глупее». По его словам, женский ум «создан для другого».