Кудрин рассказал о рисках по исполнению нацпроектов в регионах

Москва, 9 июля. Выполнение регионами своих обязательств по ряду нацпроектов является проблематичным, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. По его словам, некоторые обязательства для субъектов РФ могут оказаться непосильными.

«В отношении некоторых проектов выполнение регионами своих обязательств, на наш взгляд, проблематично», — сказал глава Счетной палаты России, говоря о свзанных с реализацией нацпроектов проблемах.

Кудрин отметил, что каждый субъект федерации должен заключить около 40-50 соглашений с федеральными органами исполнительной власти по исполнению нацпроектов. По его словам, федеральные органы исполнительной власти сейчас заключают более четырех тысяч соглашений с регионами. Кудрин добавил, что в связи с тем, что не удается увидеть всю картину в электронном бюджете, специалисты анализируют данные вручную.

«И мы видим, что зачастую субъекты берут обязательства в рамках таких соглашений, но несколько непосильные для них», — добавил он.

Кудрин также заявил о необходимости тщательно смотреть на региональный аспект реализации нацпроектов. Он добавил, что согласно опросу касательно реальной потребности регионов в жилье и ресурсах на его реализацию были получены следующие сведения: «11% регионов считают возможным достижение установленных целей, 15% считают значение показателей недостижимыми, 38% отмечают риски недостижения».