Аналитик объяснил, почему использование «Змея Горыныча» армией ДНР не нарушает «Минска»

Военный аналитик Сергей Судаков прокомментировал видео обстрела армией ДНР позиций ВСУ из установки разминирования УР-83П и подчеркнул, что ополченцы не нарушили положений минских соглашений.

Ранее стало известно, что в ответ на постоянные обстрелы украинской армией жителей Донбасса войска ДНР при помощи переносной установки разминирования УР-83П уничтожили позиции ВСУ под Марьинкой.

После вынужденной ответной меры стало известно, что в результате обстрела жертв нет. Как сообщается в «Сводках от ополчения Новороссии», сначала армия Донецка при помощи БЛА провела разведку местности, после чего и был задействован «Змей Горыныч».

«Позиция украинских войск была полностью уничтожена благодаря слаженной работе бойцов ДНР», — значится в публикации.

Комментируя необычное применение установки разминирования, военный аналитик, политолог и профессор Академии военных наук Сергей Судаков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что использование УР-83П не нарушает минских соглашений.

«Это вынужденные меры, на которые народным республикам приходится идти ради защиты своего населения, и это вполне нормально. Еще раз повторю: это ответ на абсолютно неправомерные действия ВСУ, ведь никто в Киеве не намерен хоть как-то соблюдать правила игры, и я считаю, что если такими способами народные республики могут защищать свой суверенитет и жизни своих граждан, значит надо так делать, ничего плохого в этом нет. УР-83 не является крупнокалиберным оружием, а значит, нет никаких противоречий с минскими соглашениями. Если ты используешь то, что не запрещено, — ты находишься в рамках закона», — сказал эксперт.

Переносная или возимая установка разминирования УР-83П изначально предназначалась для прокладывания проходов шириной 6 метров в минных полях, состоящих из противотанковых противогусеничных мин и противотанковых противоднищевых мин со штыревым датчиком цели.

«Там выстреливается две кассеты с 22 секциями детонирующего кабеля ДКРП-4, они приземляются, после чего происходит детонация, которая зачищает огромную площадь от снарядов и мин. По большому счету это машина по разминированию, которая позволяет продвигаться по территории неприятеля, и она не является наступательным вооружением. И боятся его потому, что детонация заряда УР-83П выглядит очень мощно. Можно порадоваться за нашу военную промышленность, что при небольших уловках установка по разминированию превращается в действенно грозное оружие. Я предполагаю, что смекалистые ребята из ДНР намеренно ослабили крепление кабеля, что позволило ему спокойно оторваться от направляющей стойки», — заключил Судаков.

Ранее представитель ДНР в СЦКК Руслан Якубов сообщал, что за минувшие сутки украинские военные выпустили более 200 снарядов по территории республики. Обстрелы производились в Александровке, а также в поселках шахты «Трудовская» и «Старомихайловка» на окраине Донецка. По его словам, армия Киева применяла гаубицы калибром 152 мм, минометы калибром 120 и 82 мм, стрелковое оружие и гранатометы.