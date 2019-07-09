В X5 Retail Group прокомментировали тему запрета вина и воды из Грузии

Торговые сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель» продолжат реализацию грузинских вин и минеральной воды. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил представитель X5 Retail Group, в которую входят эти сети.

«Предписаний со стороны государственных органов о приостановке поставок грузинских вин и минеральных вод мы не получали. Сегодня доля грузинских вин в торговых сетях Х5 составляет 5—6,5%», — сообщил собеседник ФАН.

В России сегодня обсуждается ряд ограничений экономического характера в отношении Грузии в связи с обострением ситуации в этой закавказской стране. Оно началось с провокации против российской делегации во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым, приглашенной в Тбилиси на заседание Межпарламентской ассамблеи православия.

Новый виток напряженности в российско-грузинских отношениях был вызван выходкой телеведущего «Рустави 2» Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина. Телеканал принадлежит бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили.

Среди обсуждаемых санкционных мер — введение моратория на импорт в Россию вина и газированной воды из Грузии, а также запрет на денежные переводы из России в эту страну. Кроме того, могут повыситься ввозные таможенные пошлины на ряд грузинских товаров, а также резко сокращен туристический поток.

9 июля Государственная дума РФ приняла заявление, в котором в связи с «непрекращающимися антироссийскими провокациями» рекомендовала российскому правительству ввести санкции в отношении Грузии.