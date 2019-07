Украинцы поставили диагноз устроившему клоунаду Порошенко

Киев, 9 июля. Экс-президент Украины Петр Порошенко в рамках предвыборного тура выступил в Прикарпатье. Бывший глава государства решил попробовать себя в роли тамады, однако украинцы не оценили клоунаду Порошенко.

Лидер партии «Европейская солидарность» во время выступления запустил кричалку своей провалившейся президентской кампании «Армия. Язык. Вера». После каждого выкрика Порошенко повторял «Yes» и дергал локтем.

«Армия – Yes! Нет, нет, нет, еще раз. Армия – Yes! Лучше! Вера – Yes! Язык – Yes! Армия. Вера. Язык. Yes, Yes, Yes!» – кричал Порошенко.