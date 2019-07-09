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Украинцы поставили диагноз устроившему клоунаду Порошенко

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Украинцы поставили диагноз устроившему клоунаду Порошенко

Киев, 9 июля. Экс-президент Украины Петр Порошенко в рамках предвыборного тура выступил в Прикарпатье. Бывший глава государства решил попробовать себя в роли тамады, однако украинцы не оценили клоунаду Порошенко.

Лидер партии «Европейская солидарность» во время выступления запустил кричалку своей провалившейся президентской кампании «Армия. Язык. Вера». После каждого выкрика Порошенко повторял «Yes» и дергал локтем.

«Армия – Yes! Нет, нет, нет, еще раз. Армия – Yes! Лучше! Вера – Yes! Язык – Yes! Армия. Вера. Язык. Yes, Yes, Yes!» – кричал Порошенко.

Толпа не оценила лозунги бывшего президента, однако он повторял их снова и снова, при этом активно жестикулируя. Позади Порошенко в это время стояли другие представители партии и супруга Марина Порошенко, но даже они не поддержали дерганья главы партии.

Экс-министр юстиции Украина Елена Лукаш, комментируя выступление Порошенко, предположила, что бывший президент Украины страдает расстройствами.

«Крыша, прощай… Педро стремительно переходит в статус шута горохового», – написала Лукаш в Facebook.

Пользователи Сети также увидели в выступлении Порошенко намек на помешательство и поставили диагноз бывшему гаранту. Украинцы сравнили Порошенко с клоуном.

«Он не в себе... травмированный, безвластный, но наглый без меры», — написала Титаренко Любовь.

«Совсем умом тронулся, клоун грустный», — отметила Ирина Теллы.

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