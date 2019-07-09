Путин заявил о важности создания эффективной правовой среды для частного бизнеса

Москва, 9 июля. Президент России Владимир Путин заявил, что важно сформировать эффективную правовую и регулярную среду для частного бизнеса.

«Рассчитываем на активное партнерство с частным бизнесом. Принципиально важно сформировать для них эффективную правовую и регулярную среду. Это не быстро, хочется быстрее. Но важно не допустить просчетов», — сказал глава российского государства на глобальном саммите производства и индустриализации GMIS-2019 в Екатеринбурге.

Лидер России обратил особое внимание на тот факт, что новые технологии, разрабатываемые в России, будут иметь мощные природосберегающие программы.

Путин также заметил, в эпоху больших неопределенностей приоритетом должны служить безусловные ценности, а именно «создание условий для раскрытия потенциала людей и улучшение уровня жизни», передает корреспондент «Политики сегодня».

«В этом наша огромная ответственность перед будущим. Россия открыта для широкого равноправного взаимодействия. Спасибо за внимания. Успехов вам в работе!» — завершил свою речь лидер РФ.

Напомним, во вторник Владимир Путин прилетел в Екатеринбург для участия в глобальном саммите производства и индустриализации GMIS-2019. Он выступил на пленарном заседании саммита GMIS, главной темой которого стали природоподобные технологии, а также их внедрение в производственно-экономическую сферу.