Новый саркофаг АЭС в Чернобыле введут в эксплуатацию 10 июля

Киев, 9 июля. Украинское государственное специализированное предприятие (ГСП) «Чернобыльская АЭС» 10 июля примет в эксплуатацию новый безопасный конфайнмент (НБК) от фирмы NOVARKA, возведенный над разрушенным в 1986 году четвертым энергоблоком.

На торжественном мероприятии будут присутствовать представители стран-доноров чернобыльского фонда «Укрытие», Госагентства по управлению зоной отчуждения, Минэкологии, ЕБРР и ряда компаний. Принять участие в нем может и украинский президент Владимир Зеленский.

Как пишет «Интерфакс-Украина», строительство нового саркофага Чернобыльской АЭС стартовало в 2012 году после масштабных подготовительных работ. Конфайнмент из-за больших размеров пришлось строить двумя частями, их успешно соединили в 2015 году. Внутри арки НБК установили кран для демонтажа старого саркофага и остатков четвертого энергоблока.

Проектный срок эксплуатации конфайнмента — 100 лет. Строительство обошлось в 1,5 миллиарда евро.

В марте текущего года на промышленной площадке Чернобыльской АЭС проходили пусконаладочные работы, индивидуальные и комплексные испытания оборудования и технологических систем конфайнмента. В конце апреля НБК ввели в режим пробной эксплуатации. После саркофаг перейдет на исследовательско-промышленную эксплуатацию, она продлится не больше года.

По завершении ЧАЭС получит соответствующую лицензию и перейдет к полноценной эксплуатации и демонтажу конструкций «Укрытия».

Напомним, взрыв в четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел в апреле 1986 года, пишет Infox.ru. Вскоре после трагедии от лучевой болезни скончалось более 30 человек. О количестве погибших в последующие годы приводятся различные данные. В районе аварии впоследствии была образована зона отчуждения, а население Чернобля и Припяти эвакуировали, передает «Ридус». Суммарный выброс радиоактивных материалов составил 50 миллионов кюри.

Ранее онколог-химиотерапевт Вадим Гутник рассказал, как авария на Чернобыльской АЭС отразилась на здоровье россиян.