Путин назвал мракобесием отказ от прогресса ради спасения экологии

Екатеринбург, 9 июля. Президент РФ Владимир Путин назвал популизмом и мракобесием призывы отказаться от прогресса ради борьбы за экологию. Такое заявление глава государства сделал во время выступления на глобальном саммите производства и индустриализации GMIS-2019 в Екатеринбурге.

«Слепая вера в простые, эффектные, но не эффективные решения ведет к проблеме. Например, отказ от ядерной энергетики. Комфортно ли людям будет жить с частоколом и ветряными мельницами?» — сказал Владимир Путин.

Президент РФ отметил, что термоядерная энергетика является примером природоподобных технологий. Путин напомнил о потенциальной возможности получить колоссальный источник энергии. При этом глава государства отметил, что добиться успеха в данной сфере можно только наладив широкое международное сотрудничество.

В качестве примера такой совместной работы Путин привел международный экспериментальный термоядерный реактор ИТЭР. Президент подчеркнул, что Россия активно участвует в проекте и готова предложить свою инфраструктуру для исследований и для разработки прорывных технологий,

«Нельзя запретить желающим переселяться в пещеры, но останавливать развитие человечества невозможно», — передает слова Путина «Политика сегодня».

Ранее президент РФ назвал причину ухудшения экологической ситуации на Земле. По его словам, надежды на то, что сами по себе новые технологии спасут планету, оказались иллюзией.