В Норвегии зафиксировали радиацию из затонувшей 30 лет назад подлодки «Комсомолец»

Осло, 9 июля. Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности (NRPA) опубликовало в своем Twitter-аккаунте снимок затонувшей советской атомной подводной лодки (АПЛ) К-278 «Комсомолец».

Согласно данным агентства, эксперты получили первые фотоснимки крушения поздно вечером в воскресенье, 7 июля.

По информации The Barents Observer, изображение получено с глубоководного беспилотного устройства, переносимого научно-исследовательским судном. Основной задачей экспедиции называется исследование радиационной обстановки возле АПЛ.

TV 2 отмечает, что уровень радиации в районе вентиляционной трубы реакторного отсека в сто тысяч раз превышает допустимую норму, но не представляет угрозы рыболовству в Норвежском море. Телевизионный канал отмечает, что во время последней российской экспедиции к АПЛ, которая датирована мартом 2007 года, также была зафиксирована утечка радиации.

АПЛ К-278 «Комсомолец» затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в Норвежском море. Из 69 находившихся на подлодке человек 42 погибли. Катастрофа произошла из-за возгорания в седьмом отсеке субмарины.