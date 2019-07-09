Екатеринбург, 9 июля. Президент России Владимир Путин во время выступления на Глобальном саммите производства и индустриализации (GMIS) в Екатеринбурге заявил об ухудшении экологической ситуации на Земле.

Президент России обратил внимание участников мероприятия на деградацию природы и климата на планете. Он уточнил, что проблемы с экологией все острее дают о себе знать засухами, неурожаями, природными катаклизмами​​​.

«Надежды на то, что сами по себе новые технологии спасут планету, оказались иллюзией, — констатировал российский лидер. — Деградация природы и климата продолжается. В России мы чувствуем это наиболее остро: температура у нас в 2,5 раза растет быстрее, чем на планете. Смотрите, что сейчас в Иркутской области происходит. И пожары там масштабные, тысячи, сотни тысяч гектаров леса горят, и наводнения страшные».

Путин назвал причину ухудшения экологической ситуации на Земле. Он привел данные экспертов, по которым к середине следующего десятилетия миллиарды устройств на планете будут потреблять свыше 30% мирового объема электроэнергии, передает «Политика сегодня».

«Уже сейчас четверть всех выбросов СО2 приходится на энергетику, — продолжил президент России. — Но пока нет решения, как совместить нарастание производства и природное благополучие».

Напомним, Путин поддержал инициативу проведения саммита GMIS в Екатеринбурге во время Петербургского международного экономического форума в прошлом году.