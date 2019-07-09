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Россия

Путин оценил конгресс-центр в Екатеринбурге

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Путин оценил конгресс-центр в Екатеринбурге

Екатеринбург, 9 июля. Президент России Владимир Путин оценил конгресс-холл, расположенный на территории МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», где проходит Глобальный саммит производства и индустриализации GMIS-2019. 

«Красивый конгресс-центр. Поздравляю город с этим приобретением», — цитирует слова Владимира Путина «Политика Сегодня»

Ранее сообщалось, что президент России прибыл в Екатеринбург для участия в саммите GMIS. Глава государства выступит на пленарном заседании. Отмечается, что главной темой пленарного заседания в этом году станут природоподобные технологии, а также их внедрение в производственно-экономическую сферу.

Также сообщалось, что российский лидер планирует посетить Уральский федеральный университет имени Б. Н. Ельцина, где проведет встречу со студентами и аспирантами. 

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