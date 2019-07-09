Эксперт объяснил, почему санкции РФ будут убийственными для Грузии

Госдума просит правительство РФ о введении дополнительных экономических мер в связи с антироссийским поведением Грузии. Соответствующее обращение было принято нижней палатой российского парламента во вторник.

Помимо запрета на ввоз в РФ грузинских товаров, в частности, вина и минеральной воды, депутаты предлагают ограничить денежные переводы из России в Грузию. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что такие санкции очень больно ударят по Тбилиси.

«Безусловно, экономические меры Москвы будут зависеть от реакции Тбилиси на те антироссийские беспорядки и явные нацистские выпады в адрес России со стороны части грузинского общества, которые мы наблюдаем в последние дни и недели. Если власти Грузии не будут на это никак реагировать, а даже, напротив, продолжат поощрять происходящее, то, конечно, санкционный режим будет введен. Его никто не отменял. И здесь надо сказать спасибо США за то, что они сделали этот инструмент внешнего воздействия довольно эффективным», — сказал Алексей Мухин в комментарии Федеральному агентству новостей.

Политолог отметил, что если Россия введет санкции против Грузии, то для нашей страны ущерб будет минимальным, поскольку торгово-экономический баланс между нашими странами небольшой.

«А вот Грузия от санкций сильно пострадает. И дело не столько в ограничении импорта вина и «Боржоми» в Россию, сколько в запрете на денежные переводы. Это очень действенный инструмент, который будет введен впервые и нанесет по Грузии убийственный финансовый удар. Он быстро даст результаты. Если честно, с такими исходными данными на месте Грузии весьма необдуманно занимать агрессивную позицию в отношении Российской Федерации. Если Тбилиси не хочет испытать на себе эффект от российских санкций, он должен думать, как надо себя вести в отношении Москвы. И здесь надо понимать, что Россия не закрывает двери, все может измениться», — считает Алексей Мухин.

Собеседник ФАН напомнил, что в 2008 году «обезьянья агрессия» по приказу Михаила Саакашвили привела к убийству российских миротворцев, что стало причиной августовского вооруженного конфликта.

«Для Грузии это закончилось весьма плачевно — потерей территорий, которые Россия признала независимыми государствами. Если история ничему не учит Грузию, научит Россия», — заключил Мухин.

Напомним, в минувшее воскресенье грузинский телеведущий Георгий Габуния в прямом эфире канала «Рустави 2» оскорбил российского президента. Его провокация вызвала возмущение не только в России, но и в самой Грузии.