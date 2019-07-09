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Эксперт объяснил, почему санкции РФ будут убийственными для Грузии

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Эксперт объяснил, почему санкции РФ будут убийственными для Грузии

Госдума просит правительство РФ о введении дополнительных экономических мер в связи с антироссийским поведением Грузии. Соответствующее обращение было принято нижней палатой российского парламента во вторник.

Помимо запрета на ввоз в РФ грузинских товаров, в частности, вина и минеральной воды, депутаты предлагают ограничить денежные переводы из России в Грузию. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что такие санкции очень больно ударят по Тбилиси.

«Безусловно, экономические меры Москвы будут зависеть от реакции Тбилиси на те антироссийские беспорядки и явные нацистские выпады в адрес России со стороны части грузинского общества, которые мы наблюдаем в последние дни и недели.

Если власти Грузии не будут на это никак реагировать, а даже, напротив, продолжат поощрять происходящее, то, конечно, санкционный режим будет введен. Его никто не отменял. И здесь надо сказать спасибо США за то, что они сделали этот инструмент внешнего воздействия довольно эффективным», — сказал Алексей Мухин в комментарии Федеральному агентству новостей.

Эксперт объяснил, почему санкции РФ будут убийственными для Грузии

Политолог отметил, что если Россия введет санкции против Грузии, то для нашей страны ущерб будет минимальным, поскольку торгово-экономический баланс между нашими странами небольшой.

«А вот Грузия от санкций сильно пострадает. И дело не столько в ограничении импорта вина и «Боржоми» в Россию, сколько в запрете на денежные переводы. Это очень действенный инструмент, который будет введен впервые и нанесет по Грузии убийственный финансовый удар. Он быстро даст результаты.

Если честно, с такими исходными данными на месте Грузии весьма необдуманно занимать агрессивную позицию в отношении Российской Федерации. Если Тбилиси не хочет испытать на себе эффект от российских санкций, он должен думать, как надо себя вести в отношении Москвы. И здесь надо понимать, что Россия не закрывает двери, все может измениться», — считает Алексей Мухин.

Собеседник ФАН напомнил, что в 2008 году «обезьянья агрессия» по приказу Михаила Саакашвили привела к убийству российских миротворцев, что стало причиной августовского вооруженного конфликта.

«Для Грузии это закончилось весьма плачевно — потерей территорий, которые Россия признала независимыми государствами. Если история ничему не учит Грузию, научит Россия», — заключил Мухин.

Эксперт объяснил, почему санкции РФ будут убийственными для Грузии

Напомним, в минувшее воскресенье грузинский телеведущий Георгий Габуния в прямом эфире канала «Рустави 2» оскорбил российского президента. Его провокация вызвала возмущение не только в России, но и в самой Грузии.

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