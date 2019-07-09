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Девять вагонов с углем сошли с рельсов в Хакасии

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Девять вагонов с углем сошли с рельсов в Хакасии

Красноярск, 9 июля. Девять железнодорожных вагонов с углем сошли с рельсов в Аскизском районе Хакасии, передает корреспондент ФАН.

Инцидент произошел на перегоне «Аскиз-Казановка» на 282 километре железнодорожного пути Абакан-Междуреченск. Девять вагонов с углем сошли с железнодорожных путей, три из них перевернулись. В результате аварии повреждено 70 метров железнодорожных путей. Движение поездов на перегоне «Аскиз-Казановка» временно приостановлено. По данным пресс-службы Красноярской железной дороги (КЖД), в результате происшествия никто не пострадал.

«9 июня, в 11:39 мск на перегоне Аскиз-Казановская Абаканского региона Красноярской железной дороги произошел сход девяти вагонов грузового поезда, перевозившего уголь. В результате происшествия поврежден второй путь», — сообщили в пресс-службе КЖД.

К месту аварии прибыл восстановительный поезд, а также несколько десятков железнодорожных рабочих и более ста сотрудников МЧС, которым предстоит ликвидировать последствия инцидента для восстановления железнодорожного движения.

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