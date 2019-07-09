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Путин 11 июля встретится с президентом Боливии

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Путин 11 июля встретится с президентом Боливии

Москва, 9 июля. Российский лидер Владимир Путин 11 июля встретится с его боливийским коллегой Эво Моралесом, предполагается подписание ряда двусторонних документов. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Кремля.

По данным пресс-службы, лидеры государств обсудят актуальные вопросы российско-боливийских отношений, включая взаимодействие в экономической, инвестиционной и гуманитарной отраслях.

Кроме того, Путин и Моралес обменяются мнениями по основным международным и региональным вопросам.

Уточняется, что по результатам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних соглашений и документов.

Ранее глава Боливии в интервью РИА Новости заявлял, что Сукре интересна закупка российского оружия, поскольку Боливия рассматривает возможность замены американских учебных самолетов Т-33 на машины российского производства.

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