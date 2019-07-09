США устраивают информационную экспансию в Африку

Сенатор Франц Клинцевич считает, что США устраивают информационную и политическую экспансию в Африку.

Ранее издание Quartz Africa сообщило, что на окраинах столицы Руанды Кигали появилось африканское подразделение американского Университета Карнеги — Меллона (CMU Africa).

Университетский городок площадью 6 000 квадратных метров был создан для того, чтобы повысить конкурентоспособность Руанды на глобальных экономических рынках за счет подготовки высококвалифицированных инженеров и «следующих технологических и политических лидеров Африки». С момента своего основания в 2011 году CMU Africa вырос из небольшого учебного центра для африканских детей в полноценный исследовательский университет с постоянным преподавательским составом.

«Мы знаем, как хороший университет может повысить местную экономику», — говорит CMU Africa Виджаякумар Бхагаватула.

По его словам, в настоящее время 196 студентов заканчивают свое обучение в стенах университета. Он также подчеркивает, что цель CMU Africa состоит в том, чтобы выпустить «взращенных на либеральных ценностях» профессионалов, которые, возможно, займут руководящие посты в африканских странах.

Но CMU Africa не единственная американская программа, действующая на территории Африканского континента. Так, в 2013 году в Гане появилась инициативная программа Stanford's Seed, которая из шестимесячных курсов для местных студентов была расширена до полноценного учебного центра с обучением в один год. Кроме того, в 2016 году Гарвард также представил программу для руководителей, ориентированную на обучение бизнес-лидеров в Африке.

Создание таких объектов стало частью стратегии США по оказанию помощи предпринимателям, которые хотели построить бизнес, оказывающий влияние не только на квартальные доходы и прибыль.

«Бизнес-школа в целом понимает, что следующая волна инноваций должна и будет происходить за пределами Силиконовой долины и что Стэнфорд должен быть частью этого», — говорит исполнительный директор Seed Дариус Ф. Тетер.

Неспокойные времена

Образование долгое время оставалось одним из ключевых направлений помощи США Африке. Так, американские миссионеры создавали процветающие колледжи, в число которых входит Американский университет в Каире и кампусы «Дейстар» и «Стратмор» в Кении. Американское правительство также выделяет стипендии для обучения африканских специалистов, которые, как предполагают в Вашингтоне, будут работать на гражданской службе после обретения независимости рядом африканских государств.

Необходимо отметить, что многие американские вузы, вроде университета Карнеги и Нью-Йоркского университета, создают свои филиалы по всему миру. Пример: Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Гонконг.

Комментируя материал Quartz Africa, член Совета Федерации Франц Клинцевич в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что отделения американских университетов в Африке могут стать настоящими центрами подготовки и вербовки будущей африканской элиты.

«Это абсолютно продуманная, целенаправленная экспансионистская программа, в которой участвуют и государственные структуры, и представители спецслужб США. Там только прикрываются либеральными ценностями и благими намерениями о населении, но на деле это продвинутая программа, связанная с воспитанием новой африканской элиты, которая в будущем должна встать в руководстве ряда африканских государств. В процессе обучения вполне можно изучить психотип каждого человека, каждого студента, понять, кто на что способен, кто будет проблемным, а кто покладистым, кто сможет занять руководящие должности после свержения какого-нибудь правительства и т. д.», — поясняет сенатор.

Собеседник ФАН напомнил, что в 90-е годы Российская Федерация прошла через подобное. То есть подающие надежды политические лидеры изучались американскими специалистами и приглашались на обучение в США.

«Скажу честно, в 95-96 годах я был одним из лидеров российского союза ветеранов Афганистана, и ко мне приехало американское телевидение. Журналисты на протяжении трех часов задавали мне разные вопросы, а я не думаю, что был на тот момент кому-то интересен, просто шло изучение. Я был воспитан в старых традициях, был явно на позициях левых и не предстал как человек, который может быть заинтересован в работе на США. Потом оказалось, что очень многих лидеров по тем временам изучали, смотрели, отправляли на учебу в США», — продолжает Клинцевич.

Стоит также отметить, что американские университеты в Африке могут быть базой для информационной и политической экспансии США на континент. Ведь под легендой «профессоров» и «преподавателей» могут скрываться хорошо подготовленные и высокомотивированные сотрудники американских спецслужб, которые в свободное от обучения время могут собирать разведывательные данные о той стране, в которой работают.

«Сегодня Африканский континент интересен для Вашингтона с точки зрения добычи полезных ископаемых, поэтому не удивительно, что США устраивают информационную и политическую экспансию в Африку. Американцы давно установили, что заработать на богатых странах невозможно, сделать это можно только на войне, крови и нищете. В Белом доме это понимают и активно используют. Так что я не удивлюсь, если основным реализатором проектов и программ обучения студентов являются Минобороны и все 17 спецслужб США. Они просто прикрываются демократией, либерализацией и ценностями. А кадры решают все, как говорил Иосиф Сталин», — заключил член Совета Федерации.

Напомним, участники межведомственного научного семинара, состоявшегося в стенах Московского педагогического государственного университета (МПГУ), ранее сообщали, что Африка превратилась в полигон для отработки методики цветных революций.