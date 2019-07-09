Лазарев признался, что никто не заменит Фриске

Москва, 9 июля. Известный российский исполнитель Сергей Лазарев признался, что никто не заменит певицу, экс-солистку группы «Блестящие» Жанну Фриске, которая ушла из жизни в 2014 году после двух лет борьбы со страшным онкологическим заболеванием — опухолью головного мозга.

Лазарев разместил в своем профиле в соцсети Instagram черно-белую фотографию Фриске и опубликовал длинный пост, посвященный покойной певице. Исполнитель напомнил, что 8 июля она могла бы отметить свое 45-летие, пишет «Пятый канал».

«Тем ни менее, я, как и многие мои коллеги, как большое количество ее поклонников, до сих пор любим Жанну, помним», — написал он.

По словам артиста, Жанна Фриске «жива до тех пор, пока мы ее помним, пока мы слушаем ее песни». Именно поэтому певец предложил «в очередной раз вспомнить об этой замечательной певице, артистке, которую так никто и не заменил».

«Подобной не появилось! И это хорошо! Жанна, мы тебя любим и помним», — поделился Лазарев.

Ранее сообщалось, что сестра покойной Жанны Фриске Наталья поздравила родственницу с днем рождения, опубликовав архивный снимок в социальной сети Instagram. Фотография была сделана на дне рождении певицы в 2007 году.

Российская исполнительница Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. В начале 2014 года родные певицы сообщили, что врачи диагностировали у нее неоперабельную опухоль головного мозга, напоминает «Deita.ru».