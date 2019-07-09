Путин прибыл в Екатеринбург на саммит GMIS-2019

Екатеринбург, 9 июля. Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Екатеринбург.

В ходе визита глава государства примет участие в работе глобального саммита производства и индустриализации GMIS-2019, который проходит в рамках десятого международного форума «Иннопром-2019».

Президент выступит с речью на пленарном заседании саммита, главной темой которого станет внедрение природоподобных технологий.

Кроме того, Владимир Путин планирует посетить Уральский федеральный университет имени Б.Н. Ельцина. Российский лидер пообщается со студентами и аспирантами, а также ознакомится с экспозицией инновационных разработок университета.