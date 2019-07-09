Семья из Красноярска рассказала, как Путин исполнил мечту мальчика о собаке

Красноярск, 9 июля. Семья Арсения Федорова рассказала, как мальчик из Красноярска получил от президента России Владимира Путина в подарок золотистого ретривера.

Родители мальчика отметили, что у них растет особенный парень — у Арсения аутизм. Именно поэтому им приходится быть предельно чуткими, ловить любые «сигналы» от сына. Одним из таких оказался проявившийся интерес к собакам.

Семья предложила мальчику сделать шаг навстречу к мечте — написать письмо Деду Морозу с просьбой подарить на Новый год собаку.

«Сеня написал сам, своей рукой электронное письмо. Деду Морозу. А потом вдруг пришло: давайте отправим его другому «Деду Морозу»? Так и сделали, — вспоминает Федоров-старший. — Прошел месяц, другой, третий, все подзабылось».

И вот однажды раздается звонок из администрации президента с заявлением, что собака будет. Со своим щенком Арсений познакомился у центра «Необыкновенный ребенок», которым руководит его мама. Пса от «Деда Мороза» из Кремля ему вручила министр образования Светлана Маковская.

По словам родителей, сын заранее готовился к появлению нового жильца в доме — помогал со специальными пеленками, мисками. В семье подчеркнули, что это для него стало новым стимулом, новым опытом.

«Кстати, почему ретривер? Они очень подходят особенным детям, — приводит слова родителей KP.Ru. — Внимательные, очень умные, контактные. Могут даже водить ребенка в школу, встречать с учебы. Это как натренируешь! Подрастет, будем с ней заниматься».

Ранее стало известно, что президент исполнил мечту мальчика из Красноярска, который послал ему письмо с необычной просьбой: «Подарите мне щенка золотистого ретривера, чтобы у меня был добрый друг. Я верю, чудеса сбываются».