Москва, 8 июля. Москва не заинтересована в том, чтобы ситуация вокруг Ирана накалялась, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Как уточнил глава дипломатического ведомства журналистам, Москва рассчитывает на сдержанность Тегерана.

Он подчеркнул, что Иран не нарушает условия действующих соглашений. Лавров заявил, что Россия не желает обострения ситуации вокруг Ирана.

«А факты таковы, что Иран, когда он сейчас начал обогащать уран выше 3,67% до 5% для начала, а затем еще будет, наверное, стараться это делать, он не нарушает ни ДНЯО, ни соглашение о гарантиях с МАГАТЭ, ни дополнительного протокола к этому соглашению», — сказал министр журналистам.

Лавров призвал рассматривать ситуацию в целом.

23 апреля парламент Ирана принял закон о контрсанкциях против США. Документ обязывает администрацию Ирана ввести ограничительные меры в отношении Вашингтона в ответ на возврат США к политике санкций в отношении Тегерана.

22 марта 2019 года США расширили санкции против Ирана. В список физических лиц, против которых действуют ограничителые меры, добавлены «эксперты, участвовавшие в разработке ядерного оружия». Кроме того, санкции с такой же формулировкой введены и против 17 юридических лиц.

Попавшие под санкции эксперты — это специалисты, сотрудничавшие c Организацией оборонных инноваций и исследований Ирана (SPND). Эта организация, утверждают в США, не только разрабатывала технологии для создания ядерного оружия, но и приобретала их за рубежом.

После нового расширения ограничительных мер со стороны США число иранских компаний и физических лиц, против которых введены санкции, превысило 960.

Весной 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из ядерной сделки с Ираном, возвращаясь к политике санкций против Тегерана.

В июне 2018 года резидент Ирана Хасан Роухани пообещал поставить США «на колени». В своем обращении, которое транслировал национальный телеканал, Роухани заявил, что его страна не станет «капитулировать перед США».

В начале октября прошлого года Международный суд ООН поддержал иск Тегерана и постановил, что антииранские санкции должны быть ослаблены. Речь в постановлении шла об ограничениях на торговлю продуктами питания и медикаментами. США проигнорировали решение ООН.