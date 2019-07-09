Глушаков обвиняет бывшую жену в подделке документов

Москва, 9 июля. Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков обратился в Следственный комитет из-за действий бывшей супруги Дарьи, рассказала адвокат футболиста Марина Дубровская в беседе с Федеральным агентством новостей.

«Денис обратился в Следственный комитет о факте. Как вы знаете, сейчас идет процесс по порядку общения Дениса с детьми, так как Дарья препятствует этому. Каждая сторона предоставляет различные документы. Изучив то, что представила сторона Дарьи, мы обнаружили психологическое заключение. Его делал специалист, который не имеет высшего психологического образования. Соответственно, детей обследовал психолог, который таковым не является. Заключение в таком случае является подложным и мы обратились в СК о факте, они это сообщение должны проверить», — заявила представитель Глушакова.

Она также отметила, что футболист уже очень продолжительное время не виделся с детьми.

Осенью прошлого года Дарья Глушакова обвинила своего супруга в изменах, в Сети появилось видео, как футболист находится в бане с незнакомой женщиной. По словам игрока, это его подруга детства. С этого момента стороны приступили к бракоразводному процессу.