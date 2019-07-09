Лавров оценил возможность выхода из кризиса вокруг СВПД по Ирану

Высокие Татры, 9 июля. Москва считает, что все участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе должны вернуться к выполнению своих обязательств. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам неформальной министерской встречи ОБСЕ в Словакии.

Ранее МИД Ирана сообщил, что обязанности Тегерана по сделке будут сокращаться каждые 60 дней, если не будет подвижек в вопросе антииранских санкций. Госсекретарь США Майк Помпео пообещал Ирану новые ограничения в ответ на расширение ядерной программы.

Сергей Лавров оценил возможность выхода из кризиса вокруг СВПД по иранской ядерной программе.

«Мы пока не видим выхода из этой ситуации, кроме как настаивать на возвращении к базовым принципам СВПД, на возвращение всех участников СВПД к выполнению своих обязательств, я другого пути просто не вижу», — цитирует слова Сергея Лаврова РИА Новости.

Он отметил, что если у США и других стран, в частности — Израиля, есть вопросы к Тегерану по его ракетной программе или политике Ирана в регионе, — это возможно обсуждать. Глава российского МИД напомнил, что именно Россия при разработке СВПД настояла на том, чтобы в документ была вписана необходимость диалога по вопросам региональной проблематики.

Сергей Лавров призвал не ломать договоренности, которые были созданы с большим трудом и внесли важный вклад в нераспространение ядерного оружия.

«Не надо ломать то, что было сделано с большим трудом, то, что внесло колоссальный вклад в укрепление нераспространения ядерного оружия, а надо это сохранять», — отметил глава МИД России.

Президент США Дональд Трамп в 2018 году объявил о выходе Штатов из соглашения о ядерной программе. Документ был принят в 2015 году «шестеркой» стран, в число которых вошла и Россия. Трамп также заявил о разморозке санкций в отношении Тегерана. Ограничительные меры затронули, среди прочего, банковскую сферу, энергетику, судоходство и судостроение в Иране.

Через год после объявления Трампом выхода Вашингтона из соглашения Тегеран сообщил о приостановке выполнения части своих обязательств в рамках этой сделки.