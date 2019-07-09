Политолог оценил шансы кандидатов в губернаторы Петербурга

Из 28 претендентов лишь четыре кандидата в губернаторы Петербурга смогли пройти муниципальный фильтр, сдав необходимое количество подписей муниципалов. О выборе, который предстоит сделать петербуржцам 8 сентября 2019 года, — в обзоре Федерального агентства новостей, который помог составить глава Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Но начнем с того, что большинство из тех, кто заявлял о своем намерении участвовать в губернаторских выборах, на самом деле, вероятно, и не планировали дойти до финала. Как говорят политтехнологи, так бывает на любой избирательной кампании: неопытные политики пробуют свои силы, политики забытые, как, например, Игорь Михайлов, пытаются напомнить о себе, а кто-то просто занимается самопиаром.

В Петербурге нужное количество подписей муниципальных депутатов не смогли собрать представители ЛДПР и «Яблоко». Но это, как отмечалось не раз, является проблемой партийной организации работы с муниципалами — они не пытались с ними договориться.

В частности, либерал-демократу Олегу Капитанову не хватило буквально нескольких голосов. По оценкам многих экспертов, это свидетельство того, что ЛДПР в Петербурге утратило не только популярность, но и организационные способности. Стоит напомнить, что 113 из необходимых 155 подписей Капитанову отдали муниципальные депутаты от «Единой России» — по решению руководства регионального отделения единороссов, которое было принято для поддержания политической конкуренции. То есть самостоятельно ЛДПР надо было набрать всего 42 подписи, но и этого партия Владимира Жириновского сделать не смогла.

Сам Олег Капитанов решил продолжить свою политическую деятельность в исполнительной власти, возглавив по предложению врио губернатора Александра Беглова комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Петербурге.

Шаг со стороны Капитанова — разумный, поскольку рассчитывать на дальнейший рост с теряющей позиции ЛДПР в Петербурге сложно. А, поработав в исполнительной власти, молодой и энергичный Капитанов вполне может с более крепких позиций выступить на следующих выборах. Примечательно, что решение Капитанова вызвало гнев Жириновского, хотя, как говорит сам Капитанов, он следовал указаниям лидера партии.

«Кандидаты в губернаторы Петербурга закрывают практически весь политический спектр РФ за исключением ЛДПР. Представитель этой партии Олег Капитанов выпал на последнем этапе. Это было неожиданным, но он выбрал для себя более спокойное продолжение своей карьеры — не бороться за место главы Смольного, а занять в правительстве города достойное место руководителя комитета. И это решение понятно — лучше синица в руках. Более того, это не первый представитель ЛДПР, который перешел в органы исполнительной власти в Петербурге», — сказал в интервью ФАН директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Стоит также отметить, что некоторые несостоявшиеся кандидаты в губернаторы Петербурга заявляли, что все подписи мундепов якобы раздали заранее, и им их попросту не хватило. Но эти заявления разбиваются о простой факт: всего документы о выдвижении подали 28 кандидатов, из них документы для регистрации предоставили 11 человек, ими собрано 1004 подписи. Муниципальных депутатов в городе — 1550. Это значит, что несколько сотен подписей попросту не было задействовано, а их бы хватило еще на 2-3 кандидата.

Кандидаты в петербургские градоначальники

Во-первых, врио губернатора Александр Беглов, которого справедливо считают фаворитом предвыборной гонки.Человек с масштабным управленческим опытом, причем — на всех уровнях. Когда-то Беглов руководил Курортным районом, потом работал в Смольном, потом — в администрации президента, затем был полпредом президента по СЗФО. Очевидно, что в случае победы ему не потребуется никакого времени на раскачку или знакомство с государственной службой как таковой, потому что он и так все знает.

Беглов уже продемонстрировал свои сильные стороны как хозяйственник и строитель, показал, что крайне негативно относится к коррупции, и начал наводить порядок в городе. Его считают, что называется, идейным госслужащим, поскольку к работе градоначальника он подошел как к служению.

Беглов понимает в финансах, сразу по приходу во власть он навел порядок в городской казне и добился профицита бюджета. Причем сделал он это практически в одиночку, поскольку новую команду на момент утверждения бюджета осенью 2018-го он собрать еще не успел.

Врио губернатора сумел добиться уникального — остановить рост тарифов на коммунальные услуги исключительно экономическими инструментами, наведя порядок в финансах ресурсоснабжающих организаций.

При этом Беглов, несмотря на многолетнюю работу на государственных должностях, не стал классическим чиновником. Наоборот, он продемонстрировал непривычную для жителей Петербурга открытость власти. Его постоянно можно видеть то в районах, то на городских предприятиях. Он стремится к общению с людьми, видеть все своими глазами. Привыкшие за последние годы к закрытости петербургской власти горожане это оценили.

Но Беглов демонстрирует и необходимую жесткость. Его поручения выполняются неукоснительно. Ритм жизни во власти резко вырос, а те, кто за ним не поспевает, покинули или покидают Смольный.

И, конечно, нельзя забывать о федеральной поддержке Беглова. Его назначил на должность и реально поддерживает президент. Так часто, как при Беглове, Владимир Путин в Петербург не приезжал. Беглов на равных общается с руководством страны и добивается от правительства РФ необходимых городу решений и федерального финансирования.

«Беглов — это кандидат, чьи шансы на победу в первом туре сегодня самые высокие. Во-первых, потому, что 20-25% электората всегда голосуют за представителя власти, какой бы она ни была. Во-вторых, Беглов ассоциируется с Путиным, у которого самый высокий рейтинг среди всех российских политиков. И это дает врио губернатора заметную дополнительную поддержку. Плюсом является и тот факт, что Беглов выступает самовыдвиженцем. То есть он не олицетворяется с «Единой Россией». Кроме того, за Беглова будут голосовать те, кто заметил позитивные изменения в Петербурге за прошедшие девять месяцев. А это и ветераны, для которых был сделан целый ряд социальных поправок в действующее законодательство города. Это и малоимущие семьи, это и многодетные родители. При Беглове петербургский бюджет действительно стал носить социальную направленность, градоначальник активно взялся за городское хозяйство, решает проблемы, которые не решались долгие годы. Это заметили многие избиратели, они благодарны Беглову и отдадут за него свои голоса. Поэтому шансы Беглова на победу в первом туре — самые высокие», — объяснил Дмитрий Солонников.

Второй кандидат в губернаторы Петербурга, имеющий громкое имя, — это Владимир Бортко. Старейший из кандидатов, он второй срок работает в Госдуме, но вряд ли кто-то всерьез считает его политиком и уж тем более — потенциальным руководителем города. Для всех он в первую очередь кинорежиссер. Все знают его замечательные киноработы — «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита» и многие другие. Некоторые знают и помнят его весьма радикальные коммунистические заявления. Впрочем, творческому человеку радикальность взглядов прощается. И депутатство для режиссера — это статус, подспорье в основной работе. Для КПРФ же он — узнаваемая персона.

От Владимира Бортко не стоит ждать активной предвыборной кампании. Ни для кого не секрет, что в 2016 году он выиграл выборы в Госдуму только потому, что ему был обеспечен максимально благоприятный режим. По договоренности «Единой России» и КПРФ, у него не было соперника-единоросса.

Сейчас Бортко, скорее всего, стремится набрать политические очки, напомнить о себе, выполнить задачу партийного руководства. Будем надеяться, что, закончив осенью с активной политической деятельностью, он вновь займется кино.

«Представитель КПРФ — бесспорно, достойный кандидат, который поборется за заметные проценты, повышая свою узнаваемость и помогая коммунистам, борющимся за места в муниципалитетах Петербурга. На руку Бортко тот факт, что за КПРФ всегда готовы голосовать 20-25% избирателей. Но многие приходят на выборы, чтобы проголосовать за кого угодно, кроме коммунистов. Так что тут двоякая ситуация. Также за Бортко могут проголосовать те, кому он симпатичен как человек, честный и не замеченный в каких-то коррупционных историях. Его любят за его творчество. Но вряд ли кто-то всерьез думает, что человек, снимающий популярные фильмы, так же хорошо будет решать проблемы городского хозяйства. Плюс против Бортко играет его возраст. Его, сторонника 1930-х годов, воспринимают как человека из прошлого. Вряд ли с ним Петербург построит будущее», — полагает Дмитрий Солонников.

Третий кандидат в градоначальники — опытный петербургский депутат Михаил Амосов. За все годы своей политической деятельности выше депутатства в Законодательном собрании Петербурга Амосов не поднимался. Хотя вполне мог. Например, его в прошлом «яблочный» коллега Игорь Артемьев уже давно возглавляет Федеральную антимонопольную службу. Но Амосов всегда держался в стороне от работы в исполнительной власти.

Минусом для него может быть и тот факт, что с недавних пор он — бывший «яблочник». В борьбе за лидерство в «Яблоке» Амосов проиграл и поссорился с партией. При этом формально он продолжает входить во фракцию «Яблока» в петербургском парламенте, состоящую из него и Бориса Вишневского. По собственному признанию Амосова, никакой партийной поддержки у него за спиной нет.

«Я член Движения демократического обновления. Это группа людей, которая ушла из «Яблока», но мы придерживаемся демократических взглядов», — сказал Амосов в одном из недавних интервью.

Когда же ему задали вопрос, сколько человек в его движении, он ответил, что «меньше сотни».

Между тем, «Яблоко» еще сохраняет популярность у петербургской интеллигенции. А это именно те избиратели, на которых мог бы рассчитывать Амосов. Теперь их поддержка для него проблематична. Особенно учитывая, что Вишневский безостановочно критикует своего бывшего однопартийца.

«Амосов действительно является мастодонтом петербургской политики. Он представитель либерального крыла. Он действительно известен в городе, не замечен в коррупционных скандалах. Его взгляды имеют серьезную поддержку — это 10-15% электората. Но против Амосова играет ситуация внутри самого либерального лагеря. Его не надо уничтожать снаружи, потому что его уничтожают изнутри. Основная кампания против Амосова идет не со стороны его политических оппонентов, а со стороны его бывшего однопартийца Вишневского и других либералов. Кроме того, либеральные взгляды в последнее время теряют свою популярность. Поэтому шансы Амосова на победу, мягко говоря, не очень высоки», — заметил Солонников.

Наконец, четвертый кандидат в губернаторы Северной столицы — это Надежда Тихонова. Ее неоспоримые преимущества — это возраст и тот факт, что она единственная женщина среди кандидатов. На этом преимущества заканчиваются.

Партия «Справедливая Россия» в последние годы растеряла все свои позиции в Петербурге. Надежда — племянница федерального лидера партии Сергея Миронова. Вероятно, именно это и стало отправной точкой ее политической карьеры, которая, впрочем, только начинается.

Поработав муниципальным депутатом, Тихонова по партийному списку попала в Законодательное собрание города. Опыт государственной деятельности у нее минимальный. Опыт управленческий — практически отсутствует. Узнаваемость среди всех кандидатов — самая низкая. Вероятно, именно для улучшения узнаваемости Сергей Миронов и направил свою племянницу на выборы губернатора.

«Надежда Тихонова представляет партию, которая никак не может определиться, является ли она оппозицией или второй партией власти. В этом и сложность ее электоральной поддержки. Несмотря на то, что Тихонова является единственной женщиной-кандидатом на выборах, а в Петербурге позитивно относятся к женщинам-руководителям, но у Надежды минимальная личная известность. Это сыграет против нее. Конечно, шансы стать темной лошадкой у нее есть. Все зависит от избирательной кампании: если будут вложены большие средства и привлечены хорошие политтехнологи. Но пока она самый слабый конкурент», — сказал в беседе с ФАН Дмитрий Солонников.

В целом, именно такая четверка кандидатов в губернаторы позволяет рассчитывать на то, что выборы главы Петербурга пройдут честно, открыто, без грязи и скандалов, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.