Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Кинолог рассказал, как ухаживать за подаренным Путиным ретривером

671
0 Оставить комментарий

Кинолог рассказал, как ухаживать за подаренным Путиным ретривером

Москва,  9 июля. Президент России Владимир Путин подарил красноярскому школьнику щенка золотистого ретривера. Бывший глава Российской кинологической федерации Александр Иншаков рассказал, как ухаживать за этой породой собак.

Подросток зимой написал российскому лидеру письмо с просьбой подарить щенка золотистого ретривера, напомнил «ФедералПресс». Во вторник стало известно, что 12-летний мальчик получил от главы государства подарок — щенка золотистого ретривера.

Кинолог рассказал, как ухаживать за подаренным Путиным ретривером

Иншаков отметил, что ретриверы спокойные, уравновешенные животные. По его словам, этим собакам необходимо знать элементарные команды: «рядом», «ко мне», «гуляй».

Что касается ухода, то следует чаще гулять с собакой, контактировать с ней и уделять много внимания.

«Но нельзя перегружать щенка, он должен расти и развиваться в меру своих возможностей», — сказал в беседе с НСН специалист.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров