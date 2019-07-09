Кинолог рассказал, как ухаживать за подаренным Путиным ретривером

Москва, 9 июля. Президент России Владимир Путин подарил красноярскому школьнику щенка золотистого ретривера. Бывший глава Российской кинологической федерации Александр Иншаков рассказал, как ухаживать за этой породой собак.
Подросток зимой написал российскому лидеру письмо с просьбой подарить щенка золотистого ретривера, напомнил «ФедералПресс». Во вторник стало известно, что 12-летний мальчик получил от главы государства подарок — щенка золотистого ретривера.
Иншаков отметил, что ретриверы спокойные, уравновешенные животные. По его словам, этим собакам необходимо знать элементарные команды: «рядом», «ко мне», «гуляй».
Что касается ухода, то следует чаще гулять с собакой, контактировать с ней и уделять много внимания.
«Но нельзя перегружать щенка, он должен расти и развиваться в меру своих возможностей», — сказал в беседе с НСН специалист.