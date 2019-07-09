Экс-посол РФ в Великобритании объяснил слив переписки Лондона про Трампа

Утечка в прессу дипломатических депеш британского посла в США Кима Дэррока — случай небывалый для Великобритании. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил известный российский дипломат, бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Соединенном Королевстве Анатолий Адамишин.

«Для Англии, по моим понятиям, это случай архиисключительный, — отметил собеседник ФАН. — Они такими делами никогда не грешили. Почему это произошло в Англии, мне трудно сказать. Банальная нажива, я думаю, могла иметь место. Потому что это, конечно, огромная сенсация для Англии, чтобы депеши ее посла выходили в печать».

Ранее стало известно, что в прессу утекла длительная переписка Дэррока с Форин-офис, в которой посол нелицеприятно отзывался о президенте США Дональде Трампе. В письмах хозяин Белого дома характеризовался как неадекватный руководитель, а его администрация — как структура с хаотичным и бессистемным поведением.

По поводу политической версии произошедшего, согласно которой утечка переписки могла оказаться контролируемой — с целью «намекнуть» Трампу, что о нем думают в Лондоне, — собеседник ФАН затруднился с ответом.

«Трамп дает столько жизненных «материалов» своего поведения! Что же еще, дополнительно к этому добавлять то, что и так всем известно? В Англии наверняка тоже об этом много пишут открыто. Все дело в том, что это сделал официальный представитель, вот это скверно», — отметил Адамишин.

Дипломат вспоминает, что тоже бывал в подобной ситуации, когда его переписка оказывалась в прессе.

«То, что депеши послов попадают в открытую печать, я, к сожалению, знаю по собственному опыту, — говорит собеседник ФАН. — В наши «смутные времена», в 1990-е годы (тогда Адамишин был послом в Италии. — Прим. ФАН), я слал в Москву депеши, как иметь дело с той или иной партией, а потом это появлялось в открытой печати».

В своем случае собеседник ФАН не исключает банальную материальную подоплеку утечки конфиденциальной информации.

«У нас, например, как это получалось? Абсолютно ясно — деньги, — пояснил Адамишин. — Тогда, как, наверное, и сейчас, был большой гон за деньгами, и поэтому, если была возможность, люди просто продавали информацию. Продавали они ее, кстати, и газетам, а газеты платили за это огромные деньги».

Неслучайно некоторые бывшие редактора газет стали миллионерами, обратил внимание экс-посол.

«Как-то Евгений Максимович Примаков сказал: «Я наиболее важные бумаги не передаю, а ношу сам президенту», а то их могут «обналичить», что называется», — рассказал Адамишин.

На содержание вскрытой британской переписки уже отреагировали в Белом доме. Президент Трамп в своем Twitter заявил, что больше не будет работать с Дэрроком, а заодно и «проехался» по премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.

«Я не знаю посла, но в США его не любят и не думают о нем хорошо, — написал Трамп. — Мы больше не будем иметь с ним дело. Хорошие новости для замечательного Соединенного Королевства — у них скоро будет новый премьер-министр».

Адамишин считает, что реакция Вашингтона вполне предсказуема, учитывая политическое положение уходящей в отставку Мэй и характер самого Трампа.

«Трамп «покатил баллон», как говорят, на премьер-министра Мэй. Они же недавно встречались, а она женщина прямая и тоже могла ему что-то сказать не очень приятное. Раз Трамп сам потребовал (замены посла. — Прим. ФАН) — это для него, думаю, тоже характерный прием».

В Лондоне не стали отрицать подлинности переписки своего посла в Вашингтоне. Однако отметили, что дипломатам платят именно за откровенность, хотя их мнение может и не совпадать с позицией британского правительства.