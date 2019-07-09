В Грузии надеются, что «у большой России хватит ума не реагировать на выходку Габунии»

Известный грузинский политолог, доктор наук Тамар Кикнадзе заявила в интервью Федеральному агентству новостей, что на грязную брань тележурналиста Георгия Габунии в адрес президента РФ Москве не стоит обращать внимания, а вместо санкций нужно поворачиваться лицом друг к другу и начинать диалог «с чистого листа».

Напомним, в воскресенье, 7 июля, ведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу «P. S.» на канале «Рустави 2» с беспрецедентно грязной ругани в адрес российского президента. Выступление вызвало в Грузии настоящий шок — многие граждане заявляют в соцсетях, что один журналист за минуту поставил всю страну под удар.

Как известно, сегодня в России активно обсуждают новые экономические санкции против грузинской экономики — от запрета на поставки грузинского вина до введения полного торгового эмбарго против этой страны. Рядовые грузины днем и ночью приходят к офису канала, требуя отстранить гендиректора «Рустави 2», посадить Габунию, а некоторые настаивают на том, что канал нужно полностью закрыть.

— То, что случилось на «Рустави 2», не укладывается ни в грузинские традиции, ни в нашу политическую этику, — говорит Тамар Кикнадзе, комментируя этот инцидент ФАН. — Я лично редко смотрю этот телеканал, потому что считаю, что это не то телевидение, которое нужно смотреть нормальному человеку. Это телевидение, откровенно действующее в интересах одной политической партии, оно очень тенденциозное, поэтому я его сама не смотрю и друзьям не советую.

Но после этой передачи мне позвонили десятки моих знакомых, которые были возмущены и шокированы. Вы, наверное, видели, что спонтанно возле здания канала «Рустави 2» собралось очень много людей, которые осуждали этого ведущего и искренне возмущались инцидентом. И даже в самой партии «Национальное движение» многие тоже были недовольны. Но, к сожалению, спустя короткое время их риторика поменялась на откровенно антироссийские заявления.

— Как вы считаете, кто стоит за Георгием Габунией?

— Как я уже сказала, это партийное телевидение, и «Национальное движение» в последние годы уже предпринимало несколько неудачных попыток госпереворота, которые, к счастью, не удались. Кроме того, Страсбургский суд постановил, что их действия незаконны. И, скорее всего, 18 июля это решение будет вынесено официально. В итоге они распрощаются с этим телевидением. Поэтому сейчас они фактически в агонии и уже не знают, как еще насолить, навредить Грузии и грузинскому народу. Так что общественность в стране возмущена до предела, многие люди просто в ярости.

— Вы можете предположить, какой будет ответная реакция России?

— Мне говорили, что и спикер МИД РФ Мария Захарова, и ряд других официальных лиц уже сделали ответные заявления. Но в любом случае то, что случилось в воскресенье, не в интересах Грузии. Я являюсь представителем той части грузинского общества, которая считает, что надо налаживать отношения между Грузией и РФ. Мне кажется, что у большой России хватит ума, чтобы не реагировать на такие идиотские выходки.

Кстати, у нас в Грузии Габуния воспринимается не совсем серьезно, и он не в первый раз делает подобные вещи. Правда, ранее такие поступки всегда сходили ему с рук, и вот результат. На такое, мне кажется, обществу обязательно надо реагировать. Посмотрим, что предпримет в ответ на это наша власть. Да, вчера выступили премьер-министр, председатель парламента, президент — они осудили действия ведущего. Настолько все были напуганы, такой у них был огромный стресс, что они мгновенно отреагировали. Но теперь им надо переходить от слов к делу.

— Если бы у вас была возможность обратиться напрямую к руководству России, что бы вы сказали?

— Что, во-первых, не нужно обращать внимания на выступление этого Габунии. Я уже говорила, что такое мерзкое поведение не в природе грузин и не в традициях грузинского народа. Особенно вспоминать усопших и ругаться... Это я даже не знаю, как назвать, это последняя низость. Но мне кажется, что надо находить пути, начинать двусторонний диалог. И надо делать все, чтобы Россия двигалась в позитивном для Грузии направлении.

Не секрет, что больше всего грузин тревожит и беспокоит вопрос утраченных территорий — Абхазии и Южной Осетии. Конечно, можно начинать с любых вопросов — экономики, гуманитарных связей, но в конце концов мы все равно придем и к этому вопросу. Потихонечку надо налаживать отношения между нашими странами. Маленькой Грузии нужна большая Россия, но и России нужна маленькая Грузия.