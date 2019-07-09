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Кудрин посоветовал россиянам «семь раз отмерить», прежде чем взять кредит

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Кудрин посоветовал россиянам «семь раз отмерить», прежде чем взять кредит

Москва, 9 июля. Критическая отметка в росте потребительского кредитования в России не пройдена, пузыря еще нет, однако ситуация требует систематического анализа, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Я думаю, что тот спор, который в настоящее время идет, он скорее приведет нас к истине, потому что пока, может быть, критическая еще черта не пройдена, но она требует постоянного анализа», — заявил Кудрин, выступая во вторник в Государственной думе, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Глава Счетной палаты отметил, что спор между министерством экономического развития и регулятором может инициировать дополнительный анализ ситуации.

При этом Кудрин указал на то, что в России необходимо поднимать уровень финансовой грамотности граждан, а людям до сих пор стоит «семь раз отмерить, прежде чем взять один кредит».

Напомним, российский лидер Владимир Путин подписал 3 июля федеральный закон о компенсации ипотечных кредитов российским семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети. Инициаторами поправок в законодательство выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко совместно с депутатами. Проект был направлен на выполнение послания главы государства Владимира Путина и исполнение поручений главы Кабмина Дмитрия Медведева.

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