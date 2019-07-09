«Роснефть» снизила добычу из-за ЧП с «Дружбой»

Москва, 9 июля. Компания «Роснефть» снизила добычу из-за сокращения «Транснефтью» приема сырья в связи с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба», об этом сообщили в компании.

Ранее агентство Reuters сообщило, что «Роснефть» сократила добычу в период с 1 по 8 июля на 11% по сравнению с показателем за предыдущий месяц. Общая добыча нефти в России в начале июля снизилась до 10,79 млн баррелей в день, что является минимумом за последние три года.

«Вынужденное снижение добычи связано с сокращением «Транснефтью» приема нефти в систему магистральных нефтепроводов», — сообщили в «Роснефти».

В компании добавили, что в настоящий момент магистральные трубопроводы «Транснефти» забиты большими объемами суррогатной нефти, которые препятствуют стабильным поставкам сырья. В «Роснефти» сообщили, что значительные ограничения также наложены на «РН-Юганскнефтегаз».

Проблема с качеством нефти, которая поступала из России в Белоруссию, возникла на южной ветке нефтепровода «Дружба» в середине апреля. Причиной загрязнения поступающей на территорию союзного государства нефти стала деятельность частного предприятия в Самарской области. Предприятие умышленно сливало не прошедшую товарную подготовку нефть в трубопровод.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении шестерых участников преступного сообщества, которое занималось поставкой загрязненной нефти в трубопровод. «Транснефть» возобновила поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в полном объеме с 1 июля.