Малахову посоветовали не устраивать из телемоста с Украиной низкопробное шоу

Телеведущий Андрей Малахов обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, посетовав на отмену телемоста между российскими и украинскими телезрителями. По словам Малахова, он не мог даже представить себе, что идея гуманитарного телемоста закончится угрозами журналистам, отменой мероприятия и началом судебного разбирательства. Российский телеведущий напомнил Зеленскому, что президент Украины — это гарант конституции, который должен защищать журналистов и дать им возможность делать свою работу.

Отметим, с российской стороны телемост, который должен был стать неполитическим, не отменен, его, как и прежде, планирует вести телеканал «Россия 1». Ведущими, как и было изначально запланировано, будут Андрей Малахов и Мария Ситтель.

Малахов — человек, далекий от политики, его шоу «Прямой эфир» на «России 1» многие считают низкопробным из-за провокативности поднимаемых тем, нередко посвященных скандалам в шоу-бизнесе. Однако теперь, после обращения Малахова к Зеленскому, украинские СМИ назвали телеведущего российским «пропагандистом».

По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, обращение Малахова к Зеленскому важно с точки зрения привлечения внимания к идее неполитического общения между россиянами и украинцами.

«Андрей Малахов получил исторический шанс, — отметил Манукян в комментарии Федеральному агентству новостей. — Именно Андрею доверили провести телемост между Россией и Украиной. Да, увы, с украинской стороны эфир отменен. Под нажимом радикалов канал NewsOne принял решение отказаться от участия в телемосте из-за того, что начали открыто угрожать сотрудникам телеканала».

Однако с российской стороны эфир все равно состоится, просто он пройдет в другом формате, рассказал член совета при ГД. Манукян посоветовал Малахову обязательно пригласить на эфир украинскую актрису и режиссера Любовь Титаренко, интервью с которой недавно публиковало Федеральное агентство новостей.

«Уверен, огромное количество украинцев будут смотреть этот телемост, — говорит собеседник ФАН. — Хочу посоветовать Андрею подключить к диалогу с украинской стороны одного очень светлого человека — заслуженного деятеля искусств Украины, руководителя киевского театра «Браво» Любовь Титаренко. Она иногда появляется на украинских телеканалах, становясь мостиком надежды, который позволит в будущем восстановить полноценный диалог и взаимоотношения между нашими странами. Скажу высокопарно: она как львица нападает на радикалов в украинских эфирах и не боится им открыто оппонировать. Это вызывает огромное уважение. Именно таких людей нужно приглашать к диалогу и ни в коем случае не устраивать из телемоста низкопробное шоу наподобие «Прямого эфира». Очень надеюсь, что Андрей Малахов сможет стать достойным модератором дискуссии между простыми гражданами России и Украины».

Телемост между гражданами России и Украины под названием «Надо поговорить» должен был состояться 12 июля, его проведение взяли на себя телеканалы «Россия 1» и украинский NewsOne. Однако против этой идеи резко выступили депутаты Верховной рады, Союз журналистов Украины, а затем и руководство этой страны. Резко осудили акцию президент Украины Владимир Зеленский и премьер Владимир Гройсман. Зеленский фактически поддался шантажу националистов, которые предъявили президенту ультиматум в течение суток дать отповедь авторам идеи телемоста. В настоящее время в отношении канала NewsOne ведется проверка по подозрению в покушении на государственную измену.

В связи с создавшейся ситуацией в пресс-службе ВГТРК заявили, что телеканал «не может не учитывать позицию украинских коллег, которые считают, что проведение телемоста может создать угрозу безопасности журналистов и их семей». В связи с этим ВГТРК пригласила российских и украинских граждан, которые изначально планировали принять участие в телемосте, в студию телеканала «Россия 1» в Москве. Телемост «Надо поговорить», как и планировалось, состоится 12 июля в 18 часов.