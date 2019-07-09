Лидеры африканских государств договорились о запуске зоны свободной торговли

Ниамей, 9 июля. Лидеры стран Африканского союза договорились о запуске Африканской континентальной зоны свободной торговли (AfCFTA).

Решение о запуске Африканской континентальной зоны свободной торговли было принято на внеочередном саммите стран Африканского союза, который состоялся в столице Нигера.

Запуск зоны свободной торговли стал возможным благодаря тому, что власти Нигерии и Бенина в последний момент сообщили о готовности подписать документ. К настоящему моменту 54 из 55 государств африканского континента, кроме Эфиопии, подписали договор о создании Африканской континентальной зоны свободной торговли. Договор ратифицировали 27 государств.

Столица Ганы была избрана в качестве штаб-квартиры секретариата Африканской континентальной зоны свободной торговли. Участники саммита стран Африканского союза выразили уверенность, что договор запуск зоны свободной торговли является новым историческим этапом для африканского континента.

Африканский торговый блок станет одним из крупнейших в мире по охвату населения и площади. Однако общий ВВП новой зоны составляет 3,4 триллиона долларов. По мнению лидеров стран Африканского союза, в ближайшие годы общий объем торговли в рамках AfCFTA увеличится на 60%.

Основная цель Африканского союза — создание зоны свободной беспошлинной торговли. По мнению экспертов, именно пошлины границах мешают развитию торговли между странами на африканском континенте.