Полиция Петербурга постеснялась наказывать Резника

Санкт-Петербург, 9 июля. Полиция Санкт-Петербурга постеснялась наказывать депутата петербургского Заксобрания Максима Резника. Как передают «Невские Новости», вполне вероятно, что свою роль в этом сыграл его депутатский статус.

Весной 2019 года в Сети было распространено видео, на кадрах которого парламентарий курит, стоя на общем балконе одного из домов. Причем, судя по кадрам видео, со стороны это напоминало употребление наркотиков.

Сотрудники управления МВД России по Василеостровскому району Санкт-Петербурга рассмотрели обращение жителей с требованием проверить депутата Заксобрания на предмет вероятного употребления запрещенных веществ. Как отметили в полиции, для проведения административного расследования или возбуждения уголовного дела оснований получено не было.

В официальном ответе правоохранительных органов также указано, что подтвердить объективными данными информацию о возможном курении марихуаны на балконе дома невозможно.

При этом «Невские Новости» отмечают: даже если предположить, что Резник курил простую папиросу с табаком, это также является административным правонарушением. Дело в том, что общий балкон является общественным местом, равно как и лестничные клетки, лифты и коридоры. В соответствии со статьей 6.24 КоАП РФ, за курение в общественном месте грозит штраф в размере от 500 до тысячи рублей. При этом, если правонарушение было совершено на детской площадке, санкция была бы увеличена в три раза.

Кроме того, достаточно странно, что полиция не приняла опубликованное в Сети видео, на котором запечатлен Резник в момент курения, в качестве «объективных данных». Издание отмечает: очевидно, что Максима Резника должны были привлечь к административной ответственности, однако полиция, вероятно, стесняется его депутатского статуса.

Напомним, депутат петербургского Заксобрания Максим Резник оказался в центре громкого скандала в мае 2019 года. На первомайских мероприятиях в Северной столице он вел себя неадекватно и устраивал провокации. Позже в Сети появилась видеозапись, на кадрах которой запечатлен парламентарий, раскуривающий косяк с, предположительно, запрещенными веществами.

Скандал вызвал широкий общественный резонанс. Коллеги Резника заявили о необходимости провести проверку на содержание запрещенных препаратов в крови Максима Резника, однако сам он решил отказаться от сдачи анализов и уехал в Прагу. Позже активисты передали в Заксобрание Петербурга более 10 тысяч подписей горожан с требованием лишить Резника депутатского статуса.