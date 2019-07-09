Лавров отреагировал на идею Зеленского подключить к переговорам по Донбассу США и Британию

Москва, 9 июля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на идею президента Украины Владимира Зеленского подключить к переговорам по Донбассу США и Великобританию.

Зеленский предложил провести в Минске встречу в формате Украина — Россия — США — Великобритания — Германия — Франция. Лавров в свою очередь напомнил, что Совбез ООН уже утвердил группу стран, которые занимаются мирным урегулированием конфликта в Донбассе.

Российский министр добавил, что он приветствует новые идеи по разрешению конфликта на Украине, однако они должны соответствовать утвержденным Совбезом ООН минским соглашениям. Он также напомнил, что у Киева должен быть прямой диалог с представителями Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Для цели украинского урегулирования созданы действующие форматы — контактная группа с участием Киева, Донецка и Луганска при поддержке России и ОБСЕ и нормандский формат, который в общем-то является коллективным автором этих самых минских договоренностей», — заметил глава внешнеполитического ведомства России.

Лавров также напомнил Зеленскому, что важные вопросы следует поднимать не через Интернет.

«И еще одно такое наблюдение, — подчеркнул российский министр. — Наверное, когда речь идет о серьезных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через Facebook, но мы готовы рассматривать конкретные предложения, которые будут помогать выполнять резолюцию Совета безопасности, утвердившую минские договоренности, а не подменять эту резолюцию и сами минские договоренности».

Напомним, с 2014 года на юго-востоке Украины продолжается гражданская война. Киев начал силовую операцию против жителей некоторых регионов Донбасса — нынешних ДНР и ЛНР — которые отказались признать новое руководство страны, пришедшее к власти в результате госпереворота.