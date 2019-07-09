Главный по подписям для кандидатов ФБК Степанов попался на симпатии к Гитлеру

Москва, 9 июля. Главу так называемого «Центра сбора подписей» скандально известного блогера Алексея Навального Олега Степанова поймали на симпатии к нацистам, а его отца — к кипрским офшорам.

Координатор московского штаба Навального, который отвечал за сбор подписей в поддержку выдвигающихся в Мосгордуму кандидатов от так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК), до недавнего времени открыто выражал свою симпатию к нацистам и, в частности, к режиму Адольфа Гитлера, в социальной сети «ВКонтакте».

Личная страница Степанова пестрела картинками с фюрером, а также с запрещенной законом РФ символикой Русской освободительной армии (РОА) и другими мемами, отсылающими к его «любви» к нацистам и тем, кто разделял их идеологию.

Степанов постарался скрыть все изображения сомнительного содержания, однако в Сети они все же сохранились, найти их удалось Nation News.

Отличился координатор московского штаба Навального и интересными родственными связями. Степанов-старший, как сообщил блогер Илья Ухов, занимает должность главного бизнес-аналитика международной компании RCA Global. Она учреждена некой «Хераклес Инвестментс Лимитед», зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Эта офшорная зона довольно известна, активы здесь держит немалая часть состоятельных выходцев из России, в том числе и беглый олигарх, руководитель «Открытой России» Михаил Ходорковский, которого разыскивают по делу об убийстве в 1998 году мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.

Степанов-старший выступает учредителем и некоторых других компаний, зарегистрированных на Виргинских островах и кипрских офшорах. Так, он возглавлял ООО «КР-Логистика». Сперва он перевел его в офшор Кипра, а потом — на Британские Виргинские острова. Переехала также и ООО «АрСиЭй Глобал», возглавляемая когда-то отцом главного по подписям кандидатов ФБК.

Не исключено, что Степанов-старший может помогать работникам ФБК и своему сыну, с которым у него сложились теплые отношения, с финансированием и выводом средств через структуры, неподотчетные законодательству РФ.

Навальному, очевидно, такое родство понравилось, что и побудило его отдать Степанову-младшему в управление «Центр сбора подписей». Из этого следует вывод, что блогера, вероятно, не смущает симпатия своего сотрудника к нацистам, а его отца к странным делам в офшорах. Будь они «противниками» Навального, дело могло бы обернуться очередным расследованием блогера.

Напомним, приближенные Навального — Любовь Соболь, Илья Яшин, Владимир Милов — пытаются всеми правдами и неправдами попасть в списки кандидатов в Мосгордуму. На публику они изображают из себя жертв, заявляя, что трудности им создает якобы московская мэрия, которая «продвигает своих кандидатов». Однако люди, знающие всю правду о «сборе» подписей рассказали, что волонтеров просто использовали, чтобы подделать как можно большее количество голосов, а юрист ФБК Соболь и вовсе их унижала.

Подтвердил слова о сомнительных операциях с подписными листами Соболь и координатор сборщиков голосов за соратницу скандального блогера.

При этом политолог Наталия Елисеева, которая не смогла собрать нужное количество подписей для участия в выборах в Московскую городскую думу, рассказала, что одной из причин ее неудачи стали травля и давление со стороны юриста Соболь и сторонников скандального блогера Навального.