Дамаск, 10 июля. После многих лет терроризма жители города Кусейр, расположенного на юге Хомса, начали возвращаться в свой город, освобожденный Сирийской арабской армией (САА) шесть лет назад. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Битва при Кусейре стала поворотным моментом в сирийской войне и во многом изменила ситуацию в стране, закрепив границы с ливанским государством.

Возвращение народа Кусейра в родные города в рамках планов правительства вернуть каждого гражданина в его дом, деревню и сельскохозяйственные угодья, чтобы вернуть страну к жизни, породило все освобожденные районы и стало свидетелем возвращения общественности и официального присутствия народа Кусейр, чтобы подчеркнуть важность города с коротким стратегическим городом в Хомсе и Сирии.

Губернатор Хомса Талал аль-Барази сказал, что в рамках планов правительства по возвращению людей в их районы, которые стали безопасны благодаря сирийской правительственной армии, был разработан план по реабилитации предоставления основных услуг в городе, в частности, водоснабжения, электроснабжения и здравоохранения, указав, что возвращение жителей Хомса продолжается в их различные районы провинции.

Народ Кусейра выразил свою радость возможности вернуться в город, в дома, которых они были лишены из-за терроризма, который уничтожил все.

Стоит отметить, что Совет министров постоянно контролирует процесс развития и восстановления освобожденных районов и оказывает всяческую поддержку людям, чтобы ускорить предоставление основных услуг, которые увеличивают темпы возвращения людей в их родные дома.

Ранее сообщалось, что после освобождения деревень, расположенных в северной части сирийской провинции Хомс, правительство республики разработало план восстановления основных услуг в регионе.