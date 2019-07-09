Песков заявил о возвращении доверия россиян к правоохранителям

Москва, 9 июля. Правоохранительные органы возвращают доверие граждан России собственной работой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя данные опроса «Левада-центра», по которым две трети россиян считают фальсификацию дел в полиции обычной практикой.

«Сама по себе работа правоохранительных органов в конечном итоге возвращает доверие россиян», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что в правоохранительных органах бывают «отдельные случаи, которые крайне нежелательны к повторению и являются абсолютно недопустимыми». Однако не стоит забывать о том объеме работы, который делается сотрудниками полиции для обеспечения безопасности россиян и законности.

Чиновник напомнил, что в Кремле не раз звучали заявления о неприемлемости проявлений недобросовестной работы. Песков обратил внимание на тот факт, что по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого задержали в Москве и затем освободили в связи со снятием обвинений, ведутся следственные действия.

«Это как раз та работа, которая направлена на недопущение в дальнейшем таких проявлений», — добавил он.

Напомним, Голунова задержали в Москве, как утверждает полиция, с наркотиками. Впоследствии журналиста отпустили в связи с недоказанностью его участия в преступлении.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев попросил снять двух офицеров с должностей. В итоге постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.

Либеральная общественность, несмотря на освобождение журналиста, устроила провокацию 12 июня. Она провела несогласованный с властями митинг якобы в поддержку Голунова. Многие эксперты отмечали, что либералов не интересует судьба журналиста, они используют его для своих политических амбиций. Политологи, в том числе Олег Матвейчев, считают, что несанкционированная акция в Москве в День России была элементом большой операции иностранного вмешательства. По их мнению, попытки Запада устроить в РФ бунт бесславно провалились.