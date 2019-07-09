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Экономика

Кудрин призвал уменьшить административную нагрузку на бизнес в России

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Кудрин призвал уменьшить административную нагрузку на бизнес в России

Москва, 9 июля. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в России насчитывается всего 10% желающих открыть свой бизнес. Такие цифры он привел на заседании в Государственной думе во вторник, 9 июля, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В Индонезии, которая дышит нам в затылок, этих желающих более 50%», — для сравнения привел данные Кудрин.

Он призвал уменьшить административную нагрузку на бизнес в России и уделить больше внимания безопасности предпринимательства.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей заявил, что бизнес должен участвовать в выполнении национальных проектов. глава государства указал на то, что представители бизнеса являются «непосредственными и важнейшими» участниками национальных проектов.

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