Экономист уверен, что газовый вопрос заставит уйти в отставку правительство Украины

Российский концерн «Газпром» просит пересмотреть решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с «Нафтогазом». Так, в середине июня «Газпром» передал исковые требования к «Нафтогазу» в арбитраж. Как пишет газета «Ведомости», варианты, устраивающие российскую компанию, сводятся к тому, что «Нафтогаз» будет должен выплатить ей около 2,1 миллиарда долларов и отказаться от собственных претензий на 11,58 миллиарда долларов.

Так «Газпром» требует признать обязательство по объему транзита недействительным с 19 января 2009 по 31 декабря 2017 года и уменьшить его с 1 января 2018 и до окончания контракта. Сообщается, «Нафтогаз» испытывает опасения касательно того, что взаимозачет между его иском и иском «Газпрома» утратит силу, не отменив при этом претензии «Газпрома» в размере 2,1 миллиарда долларов.

Своим мнением по текущему газовому спору поделился руководитель информационно - аналитического центра «Альпари», политолог и экономист Александр Разуваев. По его мнению, газовый вопрос заставит уйти в отставку правительство Украины.

«Это элемент торга. Они надеются, что будет новый контракт, смотря на «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Если он будет, то все требования будут сняты. У нас пишут, что контракта не будет. Вот на самом деле не факт. Я вполне допускаю, что новый контракт будет, но будет он примерно на 10 млрд кубов», — заявил экономист в беседе с Федеральным агентством новостей.

Александр Разуваев напомнил, что при президентстве Виктора Януковича и Леонида Кучмы объем прокачиваемого газа доходил до 100, а иногда и больше — до 120 млрд кубов газа.

«Весь объем поставок «Газпрома» в Европу и Турцию за прошлый год больше 200. На самом деле они пытаются торговаться. И Москва из-за политических причин действительно может прекратить транзит. Но скорее всего, я считаю, он останется, только будет очень маленький. И я опасаюсь не каких-то политических или финансовых моментов. Никто не знает степень износа их ГДС. Не дай бог там будет какая-нибудь техногенная катастрофа. Газ — это вещь очень серьезная», — заявил эксперт.

Александр Разуваев рассказал, что лучшим вариантом для Украины будет обмен своей газотранспортной системы на возможность добывать его в России.

«Они бы получили газ по российским ценам, Россия получила бы трубу — никаких транзитных рисков и инвестиций. Когда Кучма уходил, предлагался вариант газового консорциума: треть Украина, треть Европа, треть «Газпром». Но из-за политических причин все это сначала ушло в долгий ящик, а потом вообще забылось. Я на самом деле думаю, что судьба Украины в плане экономики будет достаточно печальна, но суверенного дефолта они смогут избежать. Суверенный дефолт — это точно отставка правительства, а может быть, и президента», — сообщил экономист.

Политолог сравнил сложную экономическую ситуацию на Украине с похожим влиянием Запада на страны Латинской Америки.

«Это достаточно распространенная стратегия для американцев. Они так поступали в Латинской Америке, они поддерживали свое правительство там, давали деньги, чтобы не было дефолта. А уж как там люди живут — это не наши проблемы», — подчеркнул эксперт.

С 2014 года «Газпром» и «Нафтогаз» вели спор в Стокгольмском арбитраже по контрактам на поставку и транзит газа. Суд обязал украинскую компанию выплатить российскому концерну более двух миллиардов долларов на основании иска.

Второе решение арбитраж вынес в пользу «Нафтогаза», присудив ему 4,673 миллиарда долларов. «Газпром» должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда, т. к. был произведен зачет встречных требований.

Кроме того, суд обязал «Газпром» до окончания действия контракта в 2019 году оплачивать «Нафтогазу» транзит из расчета 2,35 миллиарда долларов за 110 миллиардов кубических метров ежегодно, но сделал возможным снижение обязательств «Нафтогаза» по контракту на закупку газа более чем в десять раз. «Газпром» обжаловал это решение. С тех пор украинский концерн пытается взыскать средства принудительно.