США вербуют новых боевиков на юге Сирии, которые пройдут особую подготовку в Иордании

Оппозиционный сирийскому правительству протурецкий новостной ресурс Halab Today на днях разместил информацию о том, что военная администрация американской базы «Ат-Танф» объявила набор рекрутов для обучения в тренировочных лагерях на территории Иордании. Подробнее об этом читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

شبكة فرات بوست المحلية: التحالف الدولي يفتح باب الانتساب في صفوف قاعدة التنف قرب الحدود السورية - العراقية - الأردنية وسيتم إخضاع المنتسبين الجدد لدورات عسكرية في الأردن



للاشتراك بتلغرام قناة حلب اليوم https://t.co/Gz0PUL5zBi — HalabToday حلب اليوم (@HalabTodayTV) July 6, 2019

Сообщение о вербовке само по себе не новость, информация об активизации этой деятельности поступает от беженцев из «Эр-Рукбана» регулярно, причем говорят о чуть ли не принудительной мобилизации.

Но зачем американцам, содержащим на базе с 2015 года более 600 инструкторов для подготовки боевиков своего проекта «Новая сирийская армия», который уже давно благополучно переродился в группировку «Джейш Магавир ат-Таура», обучать боевиков в Иордании? Неужели перестало хватать мощностей собственных тренировочных лагерей?

К тому же, «Магавир ат-Таура» не единственная группировка, которую приютили США в 55-километровой зоне. Их там еще как минимум три, и все они воевали в большей степени с Сирийской арабской армией (САА), нежели с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ). ИГИЛ1 американцы «победили», по их собственным словам, еще в прошлом году, причем без всякого участия «выпускников» из-под Ат-Танфа.

Минно-взрывное дело, подготовка снайперских пар и диверсионных групп на юге Хомса, конечно, пригодились, но особого эффекта не принесли. При этом численность бандгрупп там все равно постоянно растет. Так зачем потребовалось готовить рекрутов еще и в Иордании?

База «Ат-Танф» несколько удалена от нынешних основных театров военных действий и с определенного момента блокирована правительственными войска. Соответственно, распространять «демократию» с помощью диверсионных групп боевиков стало затруднительно. Направить подконтрольных джихадистов на открытое столкновение с САА значит совершить акт неприкрытой агрессии в отношении Сирии, и успех не гарантирован.

А вот проникновение диверсантов через довольно прозрачную границу с Иорданией — другое дело. Вспомним, что конфликт в Сирии начался совсем не с борьбы против ИГИЛ. Первых сирийских боевиков американцы начали готовить как раз на территории Иордании. Практически все полевые командиры так называемой вооруженной оппозиции, прежде всего — «южного фронта» противостояния, прошли там подготовку.

Если простую «пехоту» можно тренировать и в пустыне, то для подготовки командного состава и «спецназа» нужны более тщательные учения. Соответственно, в иорданских лагерях вполне могут проходить своего рода курсы повышения квалификации.

Чем бы это ни было, остается один и, пожалуй, главный вопрос – с какой целью? То, что это требуется американцам для защиты военной базы, весьма сомнительно. С этим они и сами неплохо справляются, особенно если учитывать, что на объект никто и не нападает. Это значит, что США, вероятно, вновь возвращаются к своей позиции, направленной на дестабилизацию обстановки в Сирии и разжигание антиправительственных выступлений.

Востоковед и публицист Андрей Онтиков предположил, что целями новых наемников Пентагона могут стать юго-западные провинции САР, граничащие с Иорданией. Об этом он сказал в комментарии для ФАН.

«Скорее всего, какая-то деятельность ими будет вестись в Даръа и Эль-Кунейтре. Я думаю, тут нужно вспомнить встречу Израиля, США и РФ в Иерусалиме, когда российскую сторону представлял секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Тогда Москва осталась на своем и отказалась признать мнимую неправомерность присутствия Ирана в Сирии. Соответственно, теперь пошли подвижки со стороны Вашингтона и Тель-Авива. Так, израильтяне недавно вновь нанесли авиаудар по САР. Американцы же теперь, вероятно, будут готовить новые бандгруппы в Иордании для осуществления каких-то провокационных действий на юго-западе арабской республики вблизи израильской границы», — заметил эксперт.

Еврейское государство продолжает настаивать, якобы иранцы все еще базируются на этом направлении, несмотря на соглашение об отводе всех несирийских армейских подразделений на 85 километров от границы, подписанное летом прошлого года.

«Однако присутствие Тегерана в качестве не боевых частей, а военных советников, скорее всего, сохраняется в этой местности. И после безуспешных для США и Израиля переговоров по Ирану в Иерусалиме американцы, судя по всему, решили подключить боевиков. Пентагон нередко использует бандформирования из зоны Ат-Танфа, откуда ими ведутся атаки в направлении различных стратегических районов Сирии. Соответственно, не исключена определенная эскалация ситуации на юге страны в скором времени», — подытожил Андрей Онтиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.