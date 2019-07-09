Молдавские и крымские вина могут занять место грузинских 

Москва, 9 июля. Молдавские, крымские и краснодарские вина могут заполнить освободившуюся нишу на рынке в случае запрета грузинских. Такое мнение озвучил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«У нас сейчас замечательные вина в России, вам рекомендую. Когда нас приучали к грузинским винам, а это было время Советского Союза, наших вин не было, потому что в том числе вырубали все, в том числе потому что создавали условия для того, чтобы были грузинские вина. А сегодня у нас хорошие краснодарские, крымские вина, и они конкурируют с европейскими винами. Грузинские вина до этого стандарта уже не дотягивают», — заявил Володин.

По его словам, разговор о грузинских винах — это экскурс в прошлое.

«А сейчас время изменилось. У нас лучшие производители вин на территории России. Они многое делают для того, чтобы качество было очень высоким. Поэтому, когда мы говорим о конкуренции, грузинские вина конкурируют лишь ценой. Что касается качества — оно очень сильно упало и не выходит на те стандарты, которые сегодня есть, допустим в Крыму, Краснодарском крае», — добавил спикер нижней палаты парламента.

Он также добавил, что расширить предложение по винам могла бы и Молдавия.

«Тема вин — вообще не актуальна. В ближайшее время мы примем законопроект о виноделии. Это будет первый закон в нашей стране, который поддерживает виноградарство, виноделие и создает преференции для наших производителей вин», — напомнил председатель Госдумы.

Володин призвал «не вздыхать о прошлом». Что касается интересов государства — на одну планку не нужно ставить народ страны и вино, обратил внимание Володин.

«Мы считаем, что можно вином пожертвовать ради того, чтобы было уважение к нашей стране, нашим гражданам», — резюмировал спикер нижней палаты парламента.

Ранее Госдума приняла заявление о возможных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии. Документ является предложением правительству подготовить соответствующие инициативы и представить их президенту. Сами депутаты и спикер нижней палаты парламента предлагали запретить поставки грузинского вина и минеральной воды. Кроме того, рассматривалась возможность запрета на денежные переводы в Грузию.