Финальный этап всероссийской военно-спортивной игры «Победа» стартовал в Алабино

Алабино, 9 июля. Финальный этап военно-спортивной игры «Победа» стартовал на территории 1-го мотострелкового полка Таманской дивизии в Алабино, сообщает Федеральное агентство новостей. В нем примут участие 78 команд со всей страны.

«Победа» продолжает традиции знаменитой советской «Зарницы», отметил замминистра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления Андрей Картаполов.

«Качества, которые воспитывают эти игры, помогают молодым людям находить призвание, знать историю страны и гордиться ее героями», – отметил он на церемонии открытия.

До 13 июля команды будут бороться за кубок победителя. Лучшая команда должна на отлично продемонстрировать навыки в строевой подготовке, силе, выносливости, поведении в экстремальных условиях и оказании доврачебной помощи.

В игре шесть конкурсных дисциплин: «Визитка», «Статен в строю – силен в бою», «Ратные страницы истории Отечества», «Военизированная эстафета», «Огневой рубеж» и «Дорога победителей». В каждой команде из 10 человек обязательно должно быть не менее двух девушек. Среди участников игры – юнармейцы и кандидаты в члены движения, кадеты, члены военно-патриотических клубов и представители молодежных организаций.

Главным судьей игры стала российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка, заместитель начальника ЦСКА Светлана Ишмуратова.

Добавим, что всероссийская игра «Победа» проводится уже более 20 лет. В 2015 году финал «Победы» прошел в Севастополе, в 2016 году – в Волгограде. С 2017 года финал игры проходит на территории подмосковного парка «Патриот».