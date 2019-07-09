Президент Грузии просит Россию не поддаваться на провокации радикалов

Тбилиси, 9 июля. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на брифинге в Тбилиси призвала Россию не поддаваться на провокации радикально настроенных политических сил в стране.

«Призываю руководство России не поддаваться эскалации. Будет парадоксом, если соседняя страна ответит на провокацию сил, охарактеризованных ей же как радикальные, и тем самым будет способствовать их деструктивным целям», — сказала Зурабишвили.

Напомним, несколько дней назад грузинский телеведущий Георгий Габуния в эфире авторской передачи «Постскриптум» на федеральном канале республики «Рустави 2» грубо высказался в адрес президента РФ. Поступок журналиста возмутил жителей Грузии, которые в ночь на понедельник пришли к зданию канала с требованием отстранить от работы самого Габунию и генерального директора телеканала. Позже пресс-служба «Рустави 2» сообщила, что телеведущего отстранили от работы.

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов прокомментировал инцидент на грузинском канале. Он подчеркнул, что ситуация в Грузии достигла дна и призвал власти страны исключить русофобию из общественной жизни страны.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что Госдума РФ проголосовала за введение экономических мер против Грузии в связи с антироссийскими провокациями на территории республики. Нижняя палата парламента рекомендовала рассмотреть целесообразность мер и представить предложения российскому президенту Владимиру Путину. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге во вторник сказал, что к настоящему моменту решение по санкциям против Грузии не принято.

В июне в Грузии начались массовые беспорядки, в которых пострадали сотни людей. Лидер РФ запретил российским авиакомпаниям летать в республику, решение вступило в силу 8 июля. Позже Минтранс РФ сообщил о закрытии полетов в страну грузинским авиакомпаниям.

Большинство экспертов сошлись во мнении, что к организации беспорядков на территории Грузии могут быть причастны США. Так, ранее старший директор Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкл Карпентер сделал провокационное заявление. Он отметил, что Тбилиси «в один прекрасный день может проснуться и найти не 20%, а 100% оккупированных территорий». Кроме того, на территории республики работают фонд «Свободная Россия», финансируемый Вашингтоном и ведущий антироссийскую деятельность, и Агентство США по международному развитию.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал ситуацию с Грузии. Он подчеркнул, что постоянное провоцирование конфликта с РФ и дестабилизация политической обстановки в республике нужны радикальным силам, которые хотят свергнуть действующую власть в стране.