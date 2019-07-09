Кудрин назвал основную проблему экономики России

Москва, 9 июля. Счетная палата насчитала нарушений в сфере государственных и муниципальных закупок почти на 300 млрд рублей в текущем году, сообщает Федеральное агентство новостей.

Согласно данным, которые привел Алексей Кудрин, выступая в Госдуме во вторник, нарушения этих процедур составляют 38% от остальных экономических нарушений.

«В прошлом году это было 118 млрд рублей. Закупки – это одна из наших основных проблем, мы не до конца научились предотвращать нарушения и вести их профилактику», – напомнил глава Счетной палаты.

По его словам, в прошлом году Счетная палата обнаружила 20260 нарушений. В 70% случаев заказчики не могли обосновать завышенную цену контракта. Кудрин предложил держать в фокусе внимания ценообразование в госзакупках, строже наказывать за коррупцию. Он отметил, что Минфин, который также видит эту проблему, готовит свои предложения по совершенствованию ценообразования в госзакупках.

Кудрин также добавил, что по данным мониторинга Счетной палаты, в бюджет возвращено 7,3 млрд рублей.

«У нас был рекорд в 15 млрд рублей, но за счет одного получателя бюджетных средств в Волгоградской области – тогда им было возвращено 13 млрд рублей», — отметил Кудрин.

Он уточнил, что теперь в Счетной палате осторожнее относятся к возвратам из субъектов страны.

«Лучше наказывать чиновников, чем весь регион», – заявил Кудрин.

Напомним, что рабочая группа Госдумы внесла ряд поправок в законы, связанные с госзакупками, многие из них вступили в силу с 1 июля.