Джикия стал новым капитаном «Спартака»

Москва, 9 июля. Защитник московского футбольного клуба «Спартак» Георгий Джикия станет капитаном команды в следующем сезоне, об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

«Сегодня перед началом утренней тренировки на базе в Тарасовке главный тренер красно-белых Олег Кононов объявил о назначении нового капитана команды. Им стал защитник Георгий Джикия», — сказано в сообщении пресс-службы команды.

Вице-капитаном команды Кононов назначил полузащитника Романа Зобнина. Джикия и Зобнин перешли в «Спартак» в 2016 году. В составе «Спартака» футболисты стали чемпионами России и выиграли Суперкубок в 2017 году.

В составе команды Джикия провел 68 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. На счету Зобнина 85 матчей, два забитых мяча и шесть результативных передач.

В прошлом году капитаном красно-белых был полузащитник Денис Глушаков. Он покинул команду в конце сезона, а в июне подписал соглашение на один год с грозненским «Ахматом». Контракт может быть продлен еще на один год.