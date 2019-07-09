Депутаты Госдумы выступили за экономические меры против Грузии

Москва, 9 июля. Госдума проголосовала за экономические меры против Грузии в связи с антироссийскими провокациями в республике, сообщает ФАН.

Депутаты Государственной думы 9 июля выступили за экономические меры против Грузии после того, как отношения между странами еще больше обострились из-за ругани грузинского телеведущего в адрес президента России. Нижняя палата парламента рекомендовала рассмотреть целесообразность мер и представить предложения Владимиру Путину. Так, предлагается ограничить денежные переводы из России, импорт грузинского вина и минеральной воды.

«За прошлый год 25% всех переводов в Грузию было из России — на 631 миллион долларов за прошлый год. Мы занимаем первое место по потреблению грузинского вина, минеральной воды, первую строчку по туристам, которые едут в Грузию, оставляют там деньги, создают новые рабочие места. Мы их кормим. Такое отношение к нашей стране недопустимо», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Добавим, что дискуссия во время обсуждения этого вопроса проходила в нижней палате парламента очень эмоционально. Депутат Нилов, к примеру, предложил «хоть тушкой, хоть чучелком» экстрадировать в Россию телеведущего Георгия Габуния, оскорбившего власти России в эфире грузинского телеканала «Рустави-2», а также выкупить телеканал и назвать его «Багратион-1». Кроме того, парламентарий призвал грузинскую диаспору в России высказаться по поводу международного скандала и дать оценку поведению своего соотечественника.

«Если есть разумные силы на территории Грузии, они должны образумить его. Наша позиция оправдана, с нами так нельзя», — считает Володин.

Напомним, депутаты Госдумы из Межпарламентской ассамблеи православия оказались в эпицентре конфликта, который спровоцировал осложнение отношений между Россией и Грузией. С 8 июля прекращено авиасообщение из России.