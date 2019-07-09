Эксперт объяснил, с чем связан риск дефолта в США

Москва, 9 июля. Политолог Юрий Рогулев прокомментировал доклад американского Центра двухпартийной политики о риске дефолта в Соединенных Штатах.

По мнению директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ, речь идет не о дефолте, а о технической стороне вопроса. Эксперт отметил, что у американского правительства есть возможность заимствовать средства в определенных пределах, которые устанавливает конгресс своим законом.

«Предполагалось, что тот потолок расходов госдолга, который конгресс установил весной этого года, должен был закончиться к ноябрю, но сейчас стало известно о том, что это немного раньше произойдет», — объяснил Рогулев в беседе с RT.

Политолог также обратил внимание на резкое сокращение налогов при администрации президента США Дональда Трампа. В связи с этим уменьшились поступления в американский бюджет, а расходы остались на том же уровне, добавил он.

«Отсюда более быстрое исчерпание потолка государственного долга. Это было ожидаемо», — резюмировал Рогулев.

Ранее американский Центр двухпартийной политики предупредил о возможном дефолте в США. По мнению аналитиков, он может произойти в первой половине сентября, отметило «Утро.ру». Эксперты подчеркнули, что в последние месяцы лета американский Минфин продолжит расходовать средства на первоочередные и чрезвычайные меры, добавил «Ридус».

Ранее эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что рост госдолга США приближает очередной мировой кризис.